Le Comiccon de Québec de retour cet automne

Bonne nouvelle: le Comiccon de Québec sera de retour du 9 au 10 octobre 2021 pour une septième édition, après avoir pris une pause en raison de la pandémie.

La programmation n'a pas encore été annoncée, mais l'événement demeure une célébration de la culture geek, du cinéma, des comics et de la télé.

« Les organisateurs espèrent offrir une expérience normale pour les visiteurs qui auront accès à la salle d’exposition, car comme toujours, les collectionneurs pourront trouver leur compte parmi le vaste éventail de kiosques d’exposants venu des quatre coins de la province », peut-on lire dans le communiqué.

L'allée des artistes sera également de retour, alors ce sera l'occasion de vous procurer des œuvres originales. De plus, une zone jeux vidéo sera remplie de stations de consoles, dont les NES, SNES, Nintendo 64, Sega Genesis et autres.

L'événement proposera des activités pour les plus jeunes aussi, avec l'entrée gratuite pour les moins de 11 ans. L'entrée générale pour les adultes sera 12$ le samedi et 10$ le dimanche. Il y également des billets de luxe, VIP et Plus. Pour plus d'information, consultez le site web officiel du Comiccon de Québec.

