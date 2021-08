Les candidats à la mairie de Montréal répondent aux questions de jeunes électeurs

Partager







La campagne municipale commence tranquillement : les candidats à la mairie de Montréal des quatre principaux partis se sont réunis pour répondre aux questions de jeunes électeurs mercredi soir.

Environnement, justice sociale et crise du logement étaient au menu de cet échange, qui ne prêtait pas au débat : les questions, écrites et envoyées à l’avance aux organisateurs de la soirée, étaient chacune posées à un seul candidat, au hasard. L’ambiance était calme dans la salle tout au long de la soirée.

L’ex-maire Denis Coderre (Ensemble Montréal) s’est retrouvé à se faire questionner davantage que ses opposants sur les enjeux entourant la police. Il a réitéré sa volonté d’implanter des caméras corporelles à l’uniforme des policiers, tout en martelant l’importance de maintenir le financement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«On ne veut pas définancer la police, on veut pouvoir la financer. On n’a pas à déshabiller Paul pour habiller Jacques. Les policiers font aussi partie de la solution [pour maintenir la sécurité dans la ville]», a indiqué le candidat à la mairie.

Environnement

De son côté, la mairesse sortante Valérie Plante (Projet Montréal) a profité de questions sur l’environnement pour faire valoir le programme de son parti. «La question des changements climatiques, ça imbrique la question de la justice sociale. Lutter pour les jeunes, c’est de penser à l’avenir et prendre des décisions courageuses», a dit celle dont le parti souhaite notamment établir une zone zéro émission dans le centre-ville de la métropole.

«On n’y arrivera pas demain. On vise la carboneutralité d’ici 2050», a-t-elle affirmé.

Même si Valérie Plante est connue pour ses pistes cyclables, il n’y a pas que l’équipe de Projet Montréal qui convoite le vote des cyclistes : Marc-Antoine Desjardins, chef de Ralliement pour Montréal, s’est pour sa part engagé à offrir une subvention de 500$ aux Montréalais qui souhaitent s’acheter un vélo et de l’équipement pour en faire.

«On va présenter une nouvelle donne verte qui va concilier développement économique et enjeux environnementaux», a-t-il ajouté.

Balarama Holness, de Mouvement Montréal, a aussi abordé la question. «Quand on pense aux pistes cyclables, il faut avoir une balance entre la voiture, les bicycles et le transport en commun [...]. On doit avoir une ville qui peut accomoder tous les Montréalais et Montréalaises, même ceux qui sont en voiture ou qui sont à BIXI», a-t-il dit.

La crise du logement a aussi été abordée pendant la soirée. Pour y répondre, Balarama Holness a promis d’interdire aux promoteurs d’éviter de se plier au règlement mixte, qui les oblige à inclure des logements sociaux et abordables dans leur projet. «Par les lois de zonage, on va garantir la construction de logement pour les étudiants», a-t-il aussi dit.

Les jeunes votent peu

Les citoyens de 18 à 35 ans sont ceux dont le taux de participation aux élections municipales est le plus bas, une situation «alarmante», selon Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde, qui organisait la soirée Dialogue jeunesse pour la mairie de Montréal en collaboration avec Le Devoir.

Seulement le quart des Québécois et Québécoises âgés de 18 à 25 ans ont participé aux dernières élections, alors que le tiers des 26 à 35 ans se sont prévalus de leur droit de vote.

L’INM affirmait que son événement était l’occasion «pour les candidate et candidats de démontrer qu’ils s’intéressent aux préoccupations actuelles et futures de la jeunesse». Une centaine de personnes – dont la moitié environ semblaient être des candidats aux élections municipales – s’étaient réunis au Cinéma du Musée des beaux-arts pour l’occasion.

Les annonces devraient se multiplier au cours des prochaines semaines partout à travers le Québec, alors que les élections municipales se tiendront le 7 novembre.

