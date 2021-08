On s'est percé une oreille nous-mêmes avec un cossin cheap acheté sur Wish

Partager







En grands curieux que nous sommes, on a voulu voir s’il était vraiment nécessaire de payer 25$ dans un Ardène ou une bijouterie pour se faire percer les oreilles.



On a commandé, il y a maintenant longtemps, une panoplie de cossins ridicules sur Wish et pour votre plus grand plaisir, on les essaie, sur le bel Internet.

Bref, aujourd’hui, c’est un cossin pour se percer les oreilles soi-même, que l’on a mis à l’épreuve dans notre banc d’essai.



Et contrairement à ce que l’auteur de ces lignes affirme dans la vidéo, il s’était déjà fait percer les oreilles, une fois, pour un reportage, mais il ne s’en souvenait plus parce qu’il a fait en mautadinne des affaires niaiseuses dans sa vie.

Fait intéressant: le cossin acheté sur Wish est si efficace qu’il n’a pas hésité à percer les oreilles de sa fille de 7 ans avec.

2 mois plus tard, c’est toujours un grand succès. Merci Wish!

