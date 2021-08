Ray-Mont Logistiques: il est minuit moins une, selon le PQ

Partager







La reprise imminente des travaux concernant le projet de plateforme de transbordement de Ray-Mont Logistiques dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve met le Parti québécois (PQ) sur ses gardes. Le troisième groupe d’opposition dénonce le «mutisme assourdissant» du gouvernement du Québec dans le dossier.

Le porte-parole du PQ en matière de transports, Joël Arseneau, se surprend d’autant plus de l’attitude du gouvernement qu’il a des «devoirs» à remplir, souligne-t-il.

«Québec doit prendre le leadership dans ce dossier-là. Il faut trouver les moyens d’harmoniser les besoins de l’entreprise et des citoyens du secteur», lance-t-il au bout du fil.

Ray-Mont Logistiques souhaite installer une plateforme de transbordement de marchandises sur une friche dans le secteur Assomption Sud–Longue-Pointe du quartier, tout près du port de Montréal. S’il se réalise, le projet accélérerait le passage d’une centaine de trains et de 1000 camions par jour, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Tout ça à proximité d’un quartier résidentiel et d’un CHSLD.

«Un moment crucial»

Aux dernières nouvelles, la Ville de Montréal et l’entreprise qui convoite le terrain, Ray-Mont Logistiques, s’étaient entendues pour se consulter au courant de l’été. La participation de l’entreprise à un groupe de concertation lancé en juin avait aussi eu pour effet de repousser la date du début des travaux à l’automne.

Or, cette date arrive vite, observe Joël Arseneau, qui s’étonne toujours que le gouvernement du Québec n’ait pas accepté de lancer une étude d’impact environnemental en lien avec ce projet.

«C’est un moment crucial. Ce projet-là doit se faire dans la transparence et doit se faire avec une démonstration claire qu’on va pouvoir le réaliser en cohabitation harmonieuse avec les résidents du secteur et l’écosystème», affirme-t-il.

M. Arseneau demande à nouveau au ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Benoit Charette, qu’il enclenche le processus d’évaluation environnementale au plus vite. Déjà, près de 2500 personnes ont signé une pétition lancée au printemps par le député solidaire local, Alexandre Leduc, et qui exhorte Québec à faire de même.