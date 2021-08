Robin, bras droit de Batman, sort du placard

Partager







C’est une grande année pour les personnages de BD bisexuels.

Après Loki, c’est maintenant au tour de Tim Drake, alias Robin, de sortir du placard métaphorique.

Dans la plus récente édition de la série d’anthologies Batman: Urban Legends, le Boy Wonder effectue sa sortie à la fin de l’histoire The Sum of All Parts.

Dans le récit écrit par Meghan Fitzmartin, le personnage renoue avec une ancienne connaissance, Bernard Dowd, mais leur rencontre au restaurant est interrompue par l’arrivée de Chaos Monster, qui kidnappe Dowd et assomme Robin.

Plus tard dans l’histoire, Tim apprend que Bernard croyait que leur rendez-vous était de nature galante. Après avoir sauvé la vie de son ami, l'acolyte de Batman avoue que leur rencontre lui a fait réaliser des choses.

«J'ai beaucoup pensé à cette soirée-là. Et je ne sais pas ce qu’elle signifie pour moi. Pas encore. Mais j'aimerais le savoir.»

À ce moment-là, Dowd l’invite formellement à une autre «date» et Robin accepte avec enthousiasme.

Certains amateurs de Batman qui ont longtemps spéculé à propos de l’orientation sexuelle de Robin étaient ravis que DC Comics ait enfin développé cet aspect du personnage.

Cependant, les fans de BD devront attendre jusqu’à la sortie du prochain tome en décembre avant de savoir comment l’histoire va se terminer.

