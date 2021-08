Si Le Guide de la famille parfaite mettait en scène la réalité des personnes immigrantes...

Partager







BILLET - Je suis allée voir au cinéma Le Guide de la famille parfaite, comédie mettant en vedette Louis Morissette. À la dernière scène, je me suis demandé, honnêtement, de quoi aurait eu l’air le scénario s’il avait écrit à propos d'une famille issue de l’immigration. En fait, le film aurait été titré : «Tu fais ce que je dis et c’est tout!»

Dans ce long métrage réalisé par Ricardo Trogi, on suit l’histoire d’un père qui se croit doté de super pouvoirs de parentalité. Sa fille, Rose, finit par crouler sous la pression, victime du mal du siècle des Milléniaux : l’anxiété de performance.

Le personnage de Rose, incarné brillamment par Émilie Bierre m’a fait réfléchir. Elle ressemble à beaucoup de mes amies du secondaire. Blanche, issue d’un milieu assez aisé, fréquente le collège privé, rebelle à ses heures, se sent incomprise de ses parents et l’exprime en les envoyant promener ou en faisant des conneries à l’école...

J’avais simplement le goût de lui dire : girlfriend, lorsqu’on est fille d’immigrant, on n’a pas le luxe des crises. On obéit et c’est tout.

Clash entre deux réalités

Croyez-moi, il y a tout un clash entre la réalité de la plupart des enfants québécois de souche et ceux des foyers de parents immigrants.

On s’entend, Le Guide de la famille parfaite est un film caricatural sur une famille québécoise de souche. Si le même concept était reproduit avec une famille immigrante comme sujet, je pense que les thématiques explorées ressembleraient plutôt à ceci.

*Avertissement : je dis tout ceci avec autodérision, en m’inspirant de ma propre vie et de celle de mon entourage.*

1. Les bonnes notes avant tout

Les bonnes notes seraient encore plus importantes que pour Rose. Je me rappelle, pour ma mère, je n’avais que ça à faire. «T’as de pas de facture à payer alors concentre-toi sur tes études», me disait-elle. Elle suivait assidument tous mes devoirs, mes examens, mes travaux à remettre... Intense, je sais.

Lorsque j’ai eu fini mon secondaire avec mention spéciale de «Personnalité de l’année», elle m’a dit qu’elle était fière de moi et qu’elle avait tout de même hâte d’accrocher sur le mur ma photo finissante de bachelière. Le secondaire c’est bien, mais les études supérieures, c’est mieux.

2. Pas question de dormir chez les amis

L’interdiction des partys pyjama quand on est ado, ce n’est pas rien. Ma mère a déjà accepté une seule fois que je dorme chez mon amie Maryse, à 13 ans. Complètement inquiète, elle est venue me chercher le soir même. Je n’ai donc jamais fait dodo chez des amies. Sa raison? Je t’ai acheté un lit et c’est là que tu dors. Point final.

3. Il faut avoir une apparence impeccable, car on représente nos parents

Plusieurs parents d’immigrants ne rigolent pas avec l’apparence. Les dents blanches, les vêtements repassés, les cheveux toujours bien coiffés... Le look négligé, c’est synonyme de malpropre, et on représente nos parents.

Pas question de se pointer à un mariage, des funérailles ou un gala avec une paire de jeans et des sneakers. Oubliez aussi les tatouages, les teintures excentriques et les piercings.

4. Partir à 18 ans de chez soi, c’est inconcevable

Le mot «coloc» n’a jamais vraiment fait partie de mon vocabulaire ni de ma vie. On part de chez nos parents lorsqu’on est marié ou lorsqu’on a accumulé deux-trois doctorats! J’exagère à peine. Nos parents semblent également faire face à une certaine dépression lorsqu’on s’envole de nos propres ailes... À l’aube de la trentaine!

5. On ne parle jamais, jamais, mais jamais de sexe

Dans plusieurs familles immigrantes, le sexe n’est pas un sujet «gênant», c’est un sujet absent! Dans ma famille, il n’a jamais été question de sexe à la maison.

À 16 ans, mes amies québécoises de souche me racontaient leur visite chez le gynéco avec leur mère pour une prescription de la pilule contraceptive. J’étais FLABERGASTÉE. Ou encore, elles me confiaient que leur petit copain avait le droit de dormir à la maison... Je ne pouvais simplement pas y croire.

6. Craindre ses parents en tout temps

Plusieurs parents immigrants établissent un genre de climat de peur à un très jeune âge (même s’ils sont pleins d’amour!). Ils ont des tactiques redoutables : on craint de mentir, on a peur de leur manquer de respect, on a peur de ne pas se conformer aux règles à la maison comme à l’école. La crise d’adolescence n’excuse rien. On fait ce qu’ils disent et c’est tout... parce qu’on a véritablement peur d’eux!

Il n’y a pas vraiment de place à la discussion, à l’écoute et aux émotions. C’est la peur qui domine, pour le meilleur et pour le pire!

Au final, que l’on soit fille ou fils d’immigrant ou pas...

Ces thématiques mèneraient toutes à de très bonnes scènes, et elles ont une explication bien logique. Les parents immigrants sont souvent partis de rien et font d’énormes sacrifices pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Pas question de leur faire honte en faisant des conneries.

Au-delà de tous ces clichés, une chose unit les ados : que l’on soit fils ou fille d’immigrants ou enfant québécois de souche, on recherche tous la liberté d’être soi-même et on a tous besoin de beaucoup d’amour. C’est universel. C’est finalement cette leçon que j’ai retenue du Guide de la famille parfaite.

