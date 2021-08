Un garçon de 13 ans doit être «duct-tapé» à son siège d’avion par le personnel de bord

Partager







L’ado de 13 ans aurait dû être maîtrisé avec force après s’en être pris à sa mère et avoir donné des coups de pied dans le hublot pour le faire éclater.

Dans des images rendues disponibles par CBS 2 Los Angeles, on peut voir un agent de bord utiliser du ruban gommé pour attacher un jeune homme de 13 ans à son siège d’avion.

L’incident se serait déroulé ce mardi, lors d’un vol reliant Maui (Hawaii) à Los Angeles (Californie).

Selon des témoins de l’altercation, le garçon était accompagné par sa mère lors de ce vol et, pour une raison qui reste à déterminer, il aurait tenté de défoncer le hublot à ses côtés en frappant dessus avec ses pieds, en plus de s’en prendre physiquement à sa mère.



C’est alors que des gens se sont interposés pour essayer de le contrôler.

Dans la vidéo de CBS 2 Los Angeles, on peut voir deux passagers tenter d’immobiliser l’ado en se tenant derrière son siège, tandis qu’un membre d’équipage va chercher du «duct-tape» pour le maintenir en place.



Puisque la scène s’est déroulée une heure seulement après le vol d’une durée approximative de cinq heures, l’avion a fait demi-tour vers Honolulu pour aller reconduire le jeune trouble-fête.



À sa descente de l’appareil, il a aussitôt été pris en charge par les autorités locales.

Un porte-parole d’American Airlines s’est dit désolé de la situation et a déclaré que les autres voyageurs ont pu être replacés sur d’autres vols ou accommodés d’une chambre d’hôtel.



«La sécurité est notre priorité principale et nous nous excusons à nos clients pour les inconvénients ainsi causés», a-t-il indiqué.



Pour le moment, on ne sait pas si le garçon sera accusé.

Étrangement, c’est la deuxième fois en quelques semaines qu’un passager turbulent doit être «duct-tapé» à son siège d’avion.

