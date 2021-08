Une gigantesque murale habille maintenant l’hôtel Le Germain

Partager







Si vous êtes passé au coin Mansfield et Président-Kennedy dernièrement vous avez probablement remarqué que l’hôtel Le Germain brille de mille couleurs. C’est parce que l’artiste muraliste Michelle Hoogveld y a réalisé une œuvre dans le cadre du Festival MURAL.

Cette murale, qui fait 171 pieds de hauteur et qui couvre la façade avant en plus d’un mur de côté de l’hôtel, est la plus haute que l’artiste canadienne a conçue en carrière.

« C’était ma première fois sur une plateforme suspendue, souligne Michelle. Heureusement, je me sentais plutôt à l’aise dessus. En plus, comme il y avait tellement d’édifice en verre autour, on pouvait voir le reflet de la murale. C’était quand même cool de pouvoir voir la murale progresser tout en travaillant. »

Couleurs et cœur géométrique

« On a choisi Michelle pour sa capacité à créer une composition intéressante pour cet édifice-là qui n’était pas facile avec entre autres toutes les fenêtres de la façade. Avec son style à elle qui est très coloré et abstrait, ça s’y prêtait vraiment bien », indique Pierre-Alain Benoît, directeur général du Festival MURAL.

« Mon style est basé sur les couleurs et sur la résonnance qu’elles créent avec nos émotions, mais aussi sur qui nous sommes et ce qui nous entoure. Souvent, dans mon travail il y a un cœur géométrique et dans ce design il y en a un. Avec les fenêtres, ça le rend un plus abstrait, mais pour moi c’était symbolique de l’inclure », décrit l’artiste muraliste.

« Pour moi, l’idée d’utiliser plusieurs couleurs différentes, ça représente les différences qu’il y a entre chaque personne, et que nous pouvons unir nos forces et créer ce grand cœur », ajoute Michelle.

Beaucoup de préparation

Ce projet d’envergure a nécessité au moins six mois de discussions, puisque, vous le devinerez, il y a plusieurs étapes avant de pouvoir peindre.

« De manière générale on cherche de plus en plus à faire des projets originaux et ambitieux. Ça fait qu’on doit chercher des murs un peu plus loin que notre territoire traditionnel, qui est le boulevard Saint-Laurent dans le Plateau-Mont-Royal », explique Pierre-Alain Benoît, soulignant que le mur de l’hôtel Le Germain avait attiré leur attention.

« L’hôtel n’avait pas nécessairement le budget pour financer un projet de cette envergure-là, surtout avec l’année qu’on vient de connaître, donc on a créé le projet avec l’artiste et on l’a déposé au programme d’art mural de la Ville de Montréal », indique-t-il.

Heureusement, le projet a été sélectionné. De là, Michelle Hoogveld a dû convertir son design qui était sur ordinateur en design qui doit aller sur un énorme mur.

« Je fais beaucoup de maths et calculs, parce que mon art est très géométrique alors les proportions doivent être exactes. Après, on protège les fenêtres et on fait une couche de fond. Puis, ça nous a pris une bonne journée pour faire le tracé du design. On finit avec la partie le fun, c’est-à-dire mettre les couleurs », détaille-t-elle.