Ces stars portent leur bikini à l’envers et vous voudrez les copier

Ces célébrités et influenceuses ont inventé une toute nouvelle façon stylée de porter son top de maillot de bain.

Si vous croyiez qu’il n’existait qu’une seule façon de porter son haut de bikini, détrompez-vous! Selon Addison Rae, on peut transformer un top triangle classique seulement en le portant à l’envers.

En effet, la star de TikTok a partagé sur Instagram une photo d’elle sur laquelle on remarque cette tendance. On peut voir que la portion qui devrait normalement être sous le sein se retrouve au-dessus et qu’elle a attaché son top à son cou.

Cette modification simple change complètement le look, donnant l'illusion d’un tout nouveau maillot de bain!

Addison n’est pas la seule à avoir adopté cette technique. Elisabeth Rioux en est déjà fan depuis un moment et l'utilise souvent avec ses propres maillots Hoaka! Tout comme son amie, Emy-Jade.

Kylie Jenner est aussi l’une des pionnières du look! Il en est de même pour sa sœur Kendall.

On voit aussi la tendance chez plusieurs blogueuses mode à travers le monde.

Décidément, c’est un indispensable de 2021! Et cette tendance n’est pas seulement pour le bord de la piscine: pourquoi ne pas porter votre haut de maillot en crop top?

Voici quelques tops pas chers pour recréer la tendance:

Bikini imprimé léopard de Zaful, 19$ chez Amazon

Courtoisie

Haut de bikini en tissu recyclé Ecohoaka, 31$ US en ligne

Courtoisie

Haut de bikini en crochet d'Ardène, en solde à 8$ en ligne

Courtoisie

Maillot 2 pièces de Shekini, 35$ chez Amazon

Courtoisie

