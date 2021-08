«Le 12 août, j'achète un livre québécois»: voici les 10 suggestions de deux libraires

Partager







La campagne «Le 12 août, j'achète un livre québécois» est de retour en force cette année. Pour souligner l’occasion, on a demandé à deux libraires de nous suggérer chacun cinq livres d’auteurs d’ici: un roman, un essai, une BD, un recueil de poésie et un livre pour enfants.

Les suggestions d'Éric Simard, libraire à la Librairie du Square (3453, rue Saint-Denis)

Roman | Les montagnes noires, d’Astrid Aprahamian

Poètes de brousse (2021)

Ce roman nous transporte en 1989, dans une Arménie en guerre. À travers l’histoire d’une mère et de sa fille, la jeune autrice, qui est d’origine arménienne, dépeint les horreurs de la guerre et la résilience d’un peuple. «C’est un beau prétexte pour parler de l’Arménie. C’est d’une simplicité et d’une efficacité, et c’est un bel hommage à l’Arménie», souligne Éric Simard.

Éditions Poètes de brousse

Essai | Mononk Jules, de Jocelyn Sioui

Hannenorak (2020)

Non sans humour, l’auteur retrace le parcours de son oncle, un activiste autochtone. Il en profite pour remettre les pendules à l’heure concernant l’histoire des peuples autochtones au pays. «Il y a un événement complètement inattendu à la fin, digne d'un roman», lance le libraire.

Éditions Hannenorak

Recueil de poésie | Le cœur en joue, d’Hélène Lépine (illustrations de Dima Karout)

Pleine lune (2021)

À travers ce recueil, l’autrice rend hommage aux femmes qui vivent en Syrie et dans des zones de guerre. «On sent un amour pour ces femmes à la fois fortes et vulnérables», mentionne Éric Simard, soulignant toute l’empathie qui s’en dégage.

Éditions de la Pleine lune

BD | Talk-show, de Catherine Ocelot (texte et illustrations)

Mécanique Générale (2016)

Cette BD nous plonge dans l’univers d’un ours qui anime une émission populaire. Le personnage doit naviguer entre son désir de faire des entrevues de fond et l’obsession de ses patrons pour les cotes d’écoute. «J’ai bien aimé le souci graphique, mentionne le libraire. Et le fait que ce soit un ours qui se pose des questions sur sa vie, ça donne une belle sensibilité.»

Éditions Mécanique Générale

Livre pour enfants | Mon été haïku, de Jeanne Painchaud (autrice) et Chloloula (illustratrice)

Druide (2021)

Deux enfants montréalais qui s’ennuient pendant leur congé d’été taquinent leur voisine poète, qui finira par les initier au haïku, une forme de poésie japonaise. Le livre propose une série d’activités pour permettre aux enfants de créer leur propre poésie.

Éditions Druide

Les suggestions de Billy Robinson, libraire à la Librairie de Verdun (4750, rue Wellington)

Roman | La fille d’elle-même, de Gabrielle Boulianne-Tremblay

Marchand de feuilles (2021)

Ce roman, que Billy Robinson qualifie de coup de cœur, aborde le parcours et la quête identitaire d’une jeune femme trans, assignée garçon à la naissance. À travers ses mots et sa sensibilité, l’autrice, qui est elle-même trans, nous permet de comprendre un peu mieux cette réalité.

Marchand de feuilles

Essai | Shushei au pays des Innus, de José Mailhot

Mémoire d’encrier (2021)

Après avoir côtoyé les communautés innues pendant de nombreuses années, l’autrice, décédée un mois avant la parution de son livre en juin, souhaite nous faire découvrir dans cet ultime ouvrage leur langue, leurs coutumes et leur vision de la vie, dans un langage qui ressemble à celui d’un journal, explique Billy Robinson. «C’est un beau livre dans l’air du temps.» La préface est signée par l’anthropologue Serge Bouchard, qui est décédé en mai dernier.

Mémoire d’encrier

Recueil de poésie | J’écris peuplier, collectif sous la direction de Monique LeBlanc

Éditions du Noroît (2021)

Ce recueil, qui vise à souligner le 50e anniversaire des Éditions du Noroît, célèbre les mots et l’œuvre de 25 auteurs et de 25 autrices. Chacun des textes est accompagné d’une illustration.

Éditions du Noroit

BD | La pitoune et la poutine, d’Alexandre Fontaine Rousseau et Xavier Cadieux

Éditions Pow Pow (2019)

La pitoune et la poutine, c’est une fausse biographie de Jos Montferrand, un célèbre homme fort et draveur, narrée par... un castor. Drôle et absurde, la bande dessinée permet d’en apprendre davantage sur l’univers des draveurs et l’époque du Bas-Canada.

Éditions Pow Pow

Livre pour enfants | Philibert, le garçon qui pliait son cœur, de Lorrie Jean-Louis et Nahid Kazemi

Éditions Édito (2021)

Ce livre poétique et touchant célèbre l’amitié et témoigne de son importance dans nos vies. «On dit aux enfants qu’on n’est pas seul dans la vie», se réjouit Billy Robinson.