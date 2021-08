Un furieux débat éclate concernant le volet d’une fenêtre dans un avion

Partager







Les avions, ce n’est pas toujours bien conçu.

Par exemple, avez-vous déjà remarqué que le nombre de rangées de sièges n’égale pas toujours le nombre de hublot.

• À lire aussi: Elle veut s’envoyer en l’air avec plusieurs passagers de l’avion: aucun n’accepte, elle pète sa coche et se retrouve en prison



Cette inégalité engendre un certain décalage dans l’alignement des fenêtres par rapport aux sièges, et ultimement, cela peut avoir des conséquences désastreuses.



On exagère, mais à peine...

Imaginez si le hublot le plus près de vous est situé juste en avant de vous, à mi-chemin entre votre portée et celle de votre voisin de la rangée d’en avant (pour qui il est légèrement derrière lui): à qui appartient la tâche de gérer son volet? qui décide quand le fermer et quand l’ouvrir?

• À lire aussi: Des excréments sont tombés du ciel à St-Jean-sur-Richelieu

Eh bien, c’est exactement ce qui est arrivé récemment à un voyageur du nom de Gregory Hernandez qui s’est amusé, récemment, à documenter son imbroglio entourant le volet de son hublot sur TikTok.





Comme on le voit sur les images, aussitôt qu’Hernandez ouvre le rideau de plastique, sa voisine d’en avant le referme.



«Cette dame n’arrête pas de fermer ma fenêtre», écrit le passager contrarié, n’hésitant pas à s’approprier la fenêtre.

• À lire aussi: Des agentes de bord se tournent vers OnlyFans pour combler les pertes causées par la pandémie



Sous sa publication accompagnée du message «À qui appartient la fenêtre?», le débat fait rage quant à savoir qui doit gérer le volet de la fenêtre.



«Ce n’est pas ta fenêtre», dit Pirouline.



«Si tu dois te retourner pour la fermer, ce n’est définitivement pas à toi», dit Muffett1818.



«Pourquoi prendre un siège près d’une fenêtre si tu ne veux pas de fenêtre??», dit Dmw.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un homme panique dans un avion et doit être ligoté avec des attaches autobloquantes par les autres passagers



«Pourquoi est-ce que t’as besoin qu’elle soit ouverte pendant que t’es au sol?», dit Mahkasit.



«C’est poli de fermer la fenêtre pour que les gens puissent dormir, regarder un film, etc...», dit Nan.

Bref, personne ne s’entend.

Alors, ici, au Sac de Chips, on va régler ça.

Sondage Qui peut gérer cette fenêtre? Le gars qui veut la laisser ouverte La madame qui veut la laisser fermée Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s