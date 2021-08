Une femme épouse l’homme qui a été reconnu coupable du meurtre de son demi-frère

Partager







Une Américaine de Cleveland a récemment pris pour mari un homme qui a passé 32 ans derrière les barreaux pour le meurtre de son demi-frère.



Tout a commencé quand John Tiedjen a été reconnu coupable de l’homicide de Brian McGary en 1987, un crime pour lequel il a été incarcéré pendant 3 décennies, selon ce rapporte News 5 Cleveland.

Dans les dernières années cependant, de nouveaux éléments de preuve (des photos et des rapports de police) qui n’avaient pas été pris en compte dans le procès initial ont refait surface.



Le juge Dick Ambrose a donc ordonné la tenue d’un nouveau procès, en attente duquel Tiedjen est en liberté surveillée.



Tiedjen, lui, maintient qu’il est innocent et que McGary se serait enlevé la vie.

Pendant ce temps, Crystal Straus, la demi-soeur de Brian McGary) avait entamé une correspondance avec l’accusé, dans le but de lui offrir son pardon.



Ce qui avait commencé comme une simple lettre à un détenu a pris de l’importance et a évolué en une relation amoureuse.

«Je l’aime de tout mon coeur. Je ne pense à personne d’autre et je veux être avec elle toute ma vie», a expliqué Tiedjen.



«[Quand elle m’a écrit] Je lui ai répondu et je lui ai dit que je ne l’avais pas fait [le crime] et de regarder ces trucs [les nouvelles preuves]. Je crois en Dieu, et j’en sais quelque chose, mais je ne l’ai pas fait. Je n’avais pas de brûlures de poudre, pas de résidu de tir d’arme à feu, pas de sang, pas de coupures, pas d’égratignures, rien sur moi ou mes vêtements», a aussi déclaré celui qui cherche à prouver son innocence.

Crystal, de son côté, a dit au reporter de News 5: «Je l’aime, évidemment. Si je ne l’aimais pas, je ne serais pas assise ici avec lui. J’ai passé tout le temps pendant la pandémie à en apprendre sur le cas et à l’analyser. On va passer au travers. Ça va être difficile, ça ne fait aucun doute.»



Le bureau du procureur du comté de Cuyahoga est toutefois d’avis que Tiedjen sera de nouveau trouvé coupable. On disposerait du côté des procureurs de preuves selon lesquelles l’accusé a demandé à un ami de faire disparaître l’arme utilisée pour commettre le meurtre de McGary.



Voilà qui s’annonce palpitant...

