Voici 3 concerts à surveiller au Festival des arts de ruelle de Montréal

Cette année, la COVID-19 rôdant toujours au Québec, le Festival des arts de ruelle mise sur des spectacles-surprises : concerts de balcon, pop-ups et parades sont au programme. Bien sûr, l’art circassien et clownesque sera part entière de l’événement qui se déroulera du 12 août au 12 septembre, mais quelques concerts musicaux sont aussi au programme. En voici trois que nous vous recommandons fortement.

*Les lieux et les heures des événements sont tenus secrets jusqu’à la dernière minute, afin d’éviter les rassemblements. Il faut donc surveiller les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Il sera aussi possible de regarder les diverses performances dans le confort de son salon puisqu’elles sont diffusées sur MAtv.

Clay and Friends - Lundi 16 août

Qui n’aime pas groover avec les sympathiques gars de Clay and Friends? Les cinq musiciens risquent assurément de vous faire vous dandiner. Les sonorités funk, soul et hip-hop de Clay and Friends donnent presque automatiquement des fourmis dans les jambes. On vous conseille donc de rester à l’affût sur les réseaux sociaux, lundi le 16 août, pour savoir où et quand le concert aura lieu!

Vanwho - Jeudi 26 août

Vanessa Boivin-Drolet, de son nom d’artiste Vanwho, est de ces artistes émergents qui risquent de faire beaucoup parler dans les prochaines années. Sa pop planante et sa voix douce et chaude nous enivrent. Le sujet de prédilection de Vanwho pour ses chansons : l’importance de vivre le moment présent. Alors on vous invite à faire de même si jamais vous êtes des chanceux qui pourront assister à son concert le jeudi 26 août.

Thierry Larose - Vendredi 10 septembre

Ce jeune auteur-compositeur-interprète gagne vraiment à être connu. Il était des Francouvertes 2019 et depuis a fait paraître son premier album, Cantalou. Parfois folk, parfois rock, des fois pop et d’autres fois indie planant, Thierry Larose navigue dans les genres musicaux sans jamais s’égarer. On reconnaît à travers sa musique les influences musicales de Malajube et le style d’écriture un peu cru d’Avec pas d’casque. Bref, c’est vraiment bon sur tous les plans!