Voici comment lire les lignes de sa propre main

Pas besoin de payer une voyante pour connaître votre avenir: vous n’avez qu’à lire les lignes de votre main!

Tout d’abord, selon la médium et chiromancienne Inbaal Honigman, il y a trois lignes principales qui peuvent nous en dire beaucoup sur notre vie: les lignes de cœur, de tête et de vie. Chez certains, on ajoute aussi la ligne de destin.

Une ligne courte ou fractionnée n’est pas nécessairement synonyme de malheurs; il faut apprendre à interpréter de la bonne façon ce que les lignes indiquent.

Voici donc comment lire les lignes de votre main

D’abord, quelle main choisir?

Il existe plusieurs écoles de pensée, mais plusieurs croient que la main gauche représente le potentiel de quelqu’un, alors que celle de droite, qui nous sommes à la base.

La ligne de coeur

Située au haut de votre main, la ligne de cœur débute sous l’index ou le majeur. Elle représente vos émotions et vos relations interpersonnelles.

Une ligne de cœur qui pointe vers le bas peut indiquer que vous vivrez un jour une grosse peine d’amour.

Une ligne qui débute sous l’index peut indiquer que vous aurez une vie émotionnelle satisfaisante, mais que vous êtes difficile à satisfaire.

Si elle débute plutôt sous le majeur, vous avez une vision individualiste de l’amour et vous avez besoin de l’approbation des autres.

Si le début de votre ligne de cœur se situe entre les deux doigts, vous avez tendance à tomber amoureux trop vite! Faites attention à vous.

La ligne de tête

Située sous la ligne de cœur, la ligne de tête est la seconde à être située de façon horizontale sur la paume. Elle représente votre psychologie, vos intérêts et vos capacités mentales.

Une longue ligne de tête peut indiquer que vous avez plusieurs champs d’intérêt, alors qu’une plus courte montre qu’une personne se concentre plutôt sur une passion principale dans sa vie.

Une ligne de tête qui se dirige vers le bas peut vouloir dire que vous êtes une personne cynique qui n’a pas tendance à écouter les conseils et préfère n'en faire qu'à sa tête.

Si votre ligne de tête est très droite, vous êtes peut-être cartésien. Si elle est plutôt irrégulière, votre esprit pourrait être créatif et intuitif.

La ligne de vie

La ligne de vie débute entre le pouce et l'index, et se termine vers le poignet. Rassurez-vous, non, la longueur de votre ligne de vie ne veut rien dire sur la durée de celle-ci! On lit la ligne du pouce à la fin, représentant le début de notre vie jusqu’à sa fin.

Une ligne de vie comprenant plusieurs segments vers le début peut indiquer une enfance tumultueuse.

Si les segments apparaissent à la fin, vous pourriez vivre des difficultés tard dans votre vie.

Une ligne plus courte et profonde est associée à une vie stable, alors qu'une longue et tumultueuse représente une vie pleine d’énergie et de rebondissements.

Bonne lecture!

