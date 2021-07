5 couleurs à la mode pour peindre vos murs

Partager







Vous avez envie de repeindre votre logis pour un peu de nouveauté et un coup de fraîcheur? Si vous désirez vous inspirer des tendances du moment, et de celles à venir, il y a de magnifiques choix de couleurs sur le marché.

Voici 5 couleurs tendance pour peindre les murs de votre appartement, condo ou maison:

1. Lavande

Plusieurs experts en décoration affirment que cette magnifique teinte florale sera LA couleur de 2022 ou 2023. C'est le choix numéro 1 des avant-gardistes.

2. Les couleurs terreuses

Voici les teintes qui ont volé la vedette aux gris qui trônent au sommet de la gloire depuis quelques années. On aime tout ce qui est sable, brun pâle, abricot poudré et les mélanges de brun et d’orangé qui sont omniprésents.

3. Les bleus

On choisit le bleu pour son côté calme. Poudré, marin, indigo, turquoise, ciel, toutes les nuances de bleu sont populaires en ce moment. Cette teinte apaisante est à prioriser dans la chambre à coucher, le salon et la salle de bains. Rappelons que Pantone a remis le bleu céruléen parmi ses 10 couleurs estivales de 2021, et la couleur de l’année chez Sico est le Paruline bleu.

4. Le vert

On dit oui à toutes les nuances de vert. Parmi les plus appréciées, le Vert figue, chez Sico, un vert pâle qui apporte une bouffée de fraîcheur. À noter que le vert stimulerait la créativité et même l’appétit.

5. Le rose

C’est la teinte chaleureuse par excellence! La popularité de ces couleurs monte en flèche: Creampuff, de Pantone, Haricot rose, de Sico, et le Rose Popsicle, de Benjamin Moore.

