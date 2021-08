À la rencontre du seul joueur québécois de l'équipe professionnelle d'eSports Mirage

Partager







Alexandre Moranta, alias QrTz (Quartz), est âgé de 19 ans et peut se vanter d'être le seul joueur résidant au Québec de Mirage, la première équipe professionnelle de sport électronique appartenant à des propriétaires québécois. Comment est-il parvenu à faire sa place dans cet univers?

Comme bien des gens, Alexandre entre dans l’univers des jeux vidéo assez jeune. Un peu avant d'entrer au secondaire, le résident de Terrebonne, sur la Rive-Nord, commence à jouer sur les consoles GameCube et Wii. Quelques années plus tard, il tombe amoureux du jeu Call of Duty: Black Ops.

Il se met à écouter les vidéos de joueurs professionnels, ce qui le motive à lâcher sa console et à jouer sur ordinateur. Plus tard, il se met à adorer le jeu Rainbow Six: Siege, un jeu vidéo conçu par les studios montréalais d'Ubisoft.

L’an dernier, Mirage, une équipe basée à Montréal mais dont les joueurs habitent aux États-Unis, a vite remarqué ses prouesses et a décidé de le recruter.

Maintenant, la grande question: est-ce que c’est payant?

Selon Alexandre, chaque joueur est rémunéré différemment. Il estime qu’un joueur est payé 2000$ à 10 000$ par mois. Les plus grosses sommes sont obtenues à la fin des saisons ou des tournois internationaux. Et comme chez les sportifs, les meilleurs joueurs peuvent être commandités, ce qui leur amène de l'argent supplémentaire.

Alors, oui, c’est payant, mais les joueurs doivent performer. «Tout est basé autour des résultats que tu fais. Ça ajoute une pression, car si les performances ne sont pas là, tu peux perdre ta job rapidement», explique-t-il.

Selon lui, la cagnotte de certains tournois peut monter jusqu’à 225 000$ pour un joueur. Les montants sont moindres avec la pandémie, en raison d’une perte de commanditaires dans l’ensemble des compétitions.

Entraînement

Comment devient-on assez bon pour être un pro? Alexandre, lui, s’exerce quatre à cinq heures par jour. Avant d’être pro, c’était près de huit heures par jour.

Pour garder la forme, il s’entraîne quotidiennement en salle. Il est important, pour lui, de rester concentré. «Il faut que tu voies le soleil et que tu fasses de l’activité physique pour garder la forme.»

Cela vous étonnera peut-être, mais Alexandre ne veut pas vivre de cette profession toute sa vie. Selon lui, la carrière dure moins de 10 ans.

«Quand tu deviens plus vieux, ton temps de réaction est moins bon», explique-t-il.

«Passer huit heures par jour devant un écran, ce n’est pas un mode de vie qui est très sain», ajoute-t-il.

Malgré tout, il ne cache pas sa joie d’être le premier et le seul Québécois de la toute première équipe de la province. «Ça fait vraiment plaisir», avoue celui qui souligne quand même le talent d’autres joueurs professionnels dans la province.

Son conseil: ne jamais quitter (pleinement) les études

Ça peut sembler étrange venant d’un pro, mais Alexandre suggère fortement de ne pas arrêter les études, et ce, même si, en ce moment, il gagne bien sa vie. «Avant que tu deviennes pro, tu dois toujours avoir un second plan. Techniquement, si tes performances ne sont pas là, ça peut ne durer que trois mois», explique-t-il.

Cela dit, comme ses compétitions sont à l’international, Alexandre a décidé de mettre un frein temporaire à ses études collégiales. Celui qui étudiait en sciences de la nature au Cégep régional de Lanaudière de Terrebonne garantit qu'il les reprendra un jour.