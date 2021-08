Des chips de pâtes gratuites à ce «food truck» de Montréal ce week-end

Partager







La tendance gourmande de l’heure sur TikTok est assez surprenante. Il s’agit des Pasta Chips, ou plutôt des chips de pâtes!

Pas convaincu? Eh bien TikTok Canada vous propose de goûter gratuitement à ces fameuses chips dont tout le monde parle sur le web actuellement.

Le réseau social collabore avec le restaurant montréalais Kitchen 73 et son camion de bouffe de rue afin d’offrir aux curieux des farfalle cuites en chips et mélangées avec du parmesan, du paprika fumé et de l’ail. Le tout sera servi avec une sauce crémeuse à base de yogourt avec du citron, des concombres, des tomates, des oignons et du persil frais.

Le plat-dégustation sera offert gratuitement au camion de bouffe de rue de Kitchen 73 qui sera stationné samedi et dimanche 14 et 15 août au 500 Place D’Armes, dans le Vieux-Montréal. La distribution de chips de pâtes se fera entre midi et 16h, ou jusqu’à ce qu’il n'en reste plus.

Vu la montée rapide de cette tendance sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, on ne tarderait pas trop à aller chercher vos Pasta Chips gratuites au «food truck» ce week-end.

#PastaChips de TikTok gratuites ce week-end

500 Place d’Armes, Vieux-Montréal

