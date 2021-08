GTA 3, Vice City et San Andreas: des versions remastérisées seraient en préparation pour cet automne

Partager







Vous avez probablement déjà entendu les rumeurs au cours des derniers mois, mais ce serait finalement vrai, indiquent de nouvelles sources: des remasters de Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas seraient en préparation chez Rockstar Games pour une parution cet automne.

Selon des informations recueillies par Kotaku auprès de trois sources différentes, une refonte de la trilogie classique des années 2000 en serait aux dernières étapes de son développement du côté du célèbre éditeur. Le lancement serait prévu pour la fin octobre ou le début novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia et appareils mobiles.

Les informateurs du site Web notent toutefois qu’il ne serait pas impossible que les versions sur PC et mobiles soient repoussées à l’année prochaine, alors que Rockstar privilégierait en premier lieu les adaptations sur console.

Les trois titres seraient notamment vendus ensemble, au sein d’une collection remastérisée, qui serait possiblement offerte uniquement en format numérique.

On retrouverait à la barre du projet le studio écossais du groupe, Rockstar Dundee. Le développeur, acquis l’an dernier par Take-Two Interactive, a par le passé œuvré notamment sur Crackdown 2 et 3, alors qu’il portait le nom de Ruffian Games.

Concrètement, il est à préciser que Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas seraient rematricés et non refaits de fond en comble. Il ne faut donc pas s’attendre à un réel remake. Les sources de Kotaku rapportent qu’Unreal Engine serait utilisé pour remastériser les trois jeux, qui offriraient au final un mélange de «nouveaux et vieux graphismes» qui rappelleraient une version «moddée en profondeur» des versions originales.

L’interface aurait également droit à un coup de pinceau, mais resterait fidèle à l’originale autant que possible, tout comme l’ensemble de la refonte.

Rappelons que des échos insistants depuis plusieurs mois pointent vers le développement chez Rockstar de versions remastérisées des trois Grand Theft Auto classiques des années 2000. C’est cependant la première fois que les rumeurs semblent confirmées aussi solidement par des informateurs.

Chose certaine, si c’est effectivement vraiment le cas, on le saura bien assez vite.

