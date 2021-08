REM de l’Est: la grande majorité des fonctionnaires consultés émettent des réserves

Partager







Les fonctionnaires du gouvernement du Québec ne voient pas tous d’un bon œil le passage du Réseau express métropolitain (REM) dans l’est de Montréal. En fait, des 17 équipes ministérielles consultées à ce sujet, deux seules n'émettent pas de réserves.

Les avis ministériels ont filtré en début de semaine dans une série de documents déposés dans le cadre du processus d’évaluation environnementale du projet de train électrique. Des équipes du ministère de l’Environnement (MELCC), mais aussi du ministère des Transports (MTQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont participé aux démarches, exprimant tour à tour des inquiétudes au sujet du REM de l’Est.

Parmi les 17 groupes consultés, seuls les experts du Secrétariat aux affaires autochtones et de la Direction de la géotechnique et de la géologie du MTQ n’ont pas exprimé de préoccupations.

Des impacts sur la «convivialité» des rues?

Plusieurs groupes ont soulevé des questions liées à «l’intégration du projet dans la trame urbaine». C’est le cas de la Direction de l’innovation et des politiques du ministère du Tourisme (MTO).

«Sur le plan esthétique, le MTO est préoccupé de l’impact que l’insertion aérienne d’un métro léger aura sur l’attractivité de la métropole au plan esthétique», peut-on lire dans le document diffusé au Registre des évaluations environnementales du Québec.

L’organisme chargé de mener à bien le projet, CDPQ Infra, a opté pour un métro léger afin de relier le centre-ville, Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles. Ce faisant, il a également confirmé le passage du tracé en hauteur, sur des structures aériennes.

Devant l’opposition populaire en début d’année, la filiale «infrastructures» de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) s’est entendue avec le gouvernement de François Legault pour qu’un groupe d’experts se penche sur l’intégration urbaine et architecturale du REM.

«Le MTO est préoccupé des effets de l’insertion aérienne d’un métro léger sur la convivialité des rues, car de telles structures, outre leur aspect peu esthétique, agissent souvent comme barrières qui découragent les échanges de part et d’autre de la structure.» – extrait des critiques du ministère du Tourisme

Le ministère des Transports et le ministère de la Santé rappellent quant à eux que la construction et l’exploitation du REM de l’Est pourraient générer des bruits et des vibrations à risque d’importuner les riverains. La Santé publique de Montréal soulève par ailleurs des risques d’«enclavement» au centre-ville.

«Un REM en hauteur pourrait créer des enclaves, alors qu'on vante le fait qu'il les réduit dans d'autres secteurs (Montréal-Nord). La circulation sous les structures semble peu conviviale», soulève-t-on.

Encore plusieurs étapes

Un total de neuf équipes du ministère de l’Environnement se sont prononcées sur la ligne orientale du REM, évoquant chaque fois des enjeux potentiels.

«Tous les commentaires et observations donnés par les ministères dans le cadre du processus environnemental seront répondus et documentés dans le cadre de notre étude d’impact», a rappelé vendredi la porte-parole du REM de l’Est et directrice des affaires publiques de CDPQ Infra, Virginie Cousineau, dans une déclaration envoyée au 24 heures.

L'étude en questione servira tout au long du processus de consultations publiques. Celui-ci doit s’amorcer avec les activités du Bureau d’audiences publiques sur l'environnement (BAPE), prévues d’ici 2022.

La Caisse s’attend à une mise en service complète du REM de l'Est vers 2029.