Shopping mode: 5 soldes de fin d’été à ne pas manquer

Partager







Même si les températures sont encore (très) chaudes, c'est le temps de profiter des grandes ventes de fin d’été pour rafraîchir votre garde-robe de la rentrée.

• À lire aussi: Découvrez la couleur que tout le monde va porter cet automne

Vous pourrez mettre la main sur de nouveaux souliers, de nouveaux sacs à main et de nouvelles tenues tendance, et ce, sans vous ruiner!

Voici cinq boutiques incontournables pour un rallye des aubaines qui en vaut la peine:

La chaîne montréalaise de souliers Aldo lance le coup d’envoi des soldes d’été avec des rabais allant jusqu’à 50% de réduction sur les sandales, les chaussures à talons hauts, les sneakers et plus encore. En outre, les accessoires comme les sacs à main, les bijoux, les lunettes de soleil et même les masques sont aussi à moitié prix.

Un manteau à 30$ ou une camisole à 5,99$? Oui, ça se peut! Rendez-vous chez Zara qui liquide sa collection printemps-été. Si vous aimez fouiller, c’est l’endroit où aller dénicher des sacs à main, des chaussures, des robes, des jupes ou encore des combinés. Plusieurs articles sont au prix dérisoire de 5,99$ et d’autres à 9,99$ ou à 12,99$. Faites vite, les morceaux s’envolent comme de petits pains chauds.

Si vous aimez le look confortable de bureau à la maison, faites un tour chez Aritzia qui solde plusieurs de ses basiques d’été. D’ailleurs, la chaîne canadienne est très courue par les fashionistas pour la qualité de ses vêtements qui perdurent lavage après lavage. Plus une minute à perdre : à la boutique, profite des escomptes alléchants, allant jusqu’à 70% de rabais sur les jupes, les camisoles, des leggings, des joggings, les crop tops, des robes, des bodysuits et plus encore.

Direction Ardène ! C’est là aussi qu’on s’arrête pour mettre la main sur des articles de mode à bon prix. Leur vente de fin saison affiche des rabais jusqu’à 50% sur divers styles confondus. Des robes maxi d’été, passant par les jupes en denim et des salopettes, ce n’est pas la marchandise qui manque! On adore les T-shirts rétro à seulement 9,95$.

Lorsqu’on parle de magasinage, impossible de passer à côté de la marque québécoise Dynamite. En effet, c’est l’endroit par excellence pour revamper sa garde-robe de morceaux chics, intemporels et surtout abordables. Pour la saison de ventes d’été, Dynamite a étoffé sa section de soldes de plusieurs articles et ajoute même 30% de rabais additionnels sur plusieurs vêtements. Les étiquettes de 10$ à 35$ séduiront ton portefeuille!

Bon magasinage!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s