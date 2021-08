Vague de chaleur: une dernière journée de canicule pour Montréal

Partager







La longue séquence caniculaire qui sévit dans le sud-ouest de la province depuis lundi se terminera vendredi soir, avec le passage d’un front froid qui fera disparaître l’humidité.

Encore aujourd’hui, Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour Montréal, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, l’Estrie, Québec, la Beauce, Drummondville et Gatineau. Les valeurs d’humidex atteindront encore les 40 et plus pour ces secteurs.

D’ailleurs, avec une température de nuit de 22,7 °C, Montréal a enregistré sa nuit du 11 août la plus chaude depuis 1944, selon l’historien météo Rolf Campbell.

La dernière avant combien de temps?

Après la pause de la fin de semaine, la canicule pourrait revenir assez rapidement. Selon les plus récents modèles météo, l’humidité devrait revenir aussi tôt que mercredi, avec l’arrivée d’une crête atmosphérique qui survolera l’est du Canada.