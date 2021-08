10 activités à faire à Québec d’ici la fin de l’été

Partager







On voudrait étirer l’été le plus longtemps possible. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Il est tout de même encore le temps d’en profiter pleinement, car il y aura d’autres chaudes et belles journées d’ici la fin septembre.

Voici 10 superbes activités à ne pas manquer à Québec avant le début de l’automne 2021:

1. BEER GARDEN

Les 21 et 22 août, un Beer Garden arrive à Québec. Pour l’horaire, trois blocs d’une durée de 4h30 seront proposés. On nous promet un menu de bières variées avec plusieurs raretés ou exclusivités. Musique et nourriture sur place!

2. COMEDIHA! FEST-QUÉBEC

Jusqu’au 28 août, différents humoristes seront à différents endroits de la capitale nationale pour nous présenter leurs spectacles. Plusieurs thèmes seront abordés, dont le ciné pique-nique, les vendredis tandem, les galas et le roast battle.

3. FESTIVENT DE LÉVIS

Le Festivent de Lévis vous offre une programmation colorée avec de la musique, des expositions et des montgolfières. Jusqu’au 22 août, l'événement sera présenté sur cinq sites extérieurs où il sera possible d’admirer les prestations de nombreux artistes québécois.

4. SURFACE 2021: LUMINESCENCE

Dès le coucher du soleil, pendant 20 minutes, et ce, jusqu’au 6 septembre, le spectacle extérieur Luminescence fait place à de la musique et à de la danse. Rendez-vous au quai Paquet pour y admirer les artistes locaux talentueux.

5. LA PLAGE URBAINE

Jusqu’au 31 août, vous êtes invité à aller vous glisser les deux pieds dans le sable de la place D’Youville, transformée en plage urbaine. En plein centre-ville de Québec, transats, lits à l’abri du soleil et parasols ont été installés afin de créer un décor exotique, invitant et estival.

6. DÉVALER UNE RIVIÈRE SUR UN PÉDALO «FLAMANT ROSE»

Il est possible de naviguer fièrement sur la rivière du Cap Rouge dans un pédalo «flamant rose» trop beau. À noter que ces merveilles flottantes sont disponibles selon les marées, et ce, pour une durée d’une heure tous les jours jusqu'au 29 août, puis les fins de semaine jusqu’au 18 septembre. Premier arrivé, premier servi!

7. ALLER MARCHER DANS LE VIEUX-PORT

Si vous passez dans le Vieux-Port à la tombée de la nuit, vous serez charmé par les silos à grains de la Bunge, qui offrent une projection architecturale grandiose et colorée inspirée des aurores boréales. De toute beauté!

8. ALLER PIQUE-NIQUER

Que ce soit entre amis ou amoureux ou en famille, on aime les pique-niques. On peut y apporter terrines, fromages, sandwichs, et même une bonne bouteille de vin afin de se la couler douce sous le chaud soleil estival. Voici 10 endroits où aller pique-niquer au cours des prochaines semaines.

9. PRENDRE UNE BIÈRE SUR UNE TERRASSE

Quand la température nous permet de prendre un verre ou un repas à l’extérieur, on est presque toujours partant. Voici 10 terrasses qu'il faut absolument visiter à Québec d’ici la fin de l’été.

10. LOUER UNE MOTOMARINE

La baie de Beauport vous offre la possibilité de louer une motomarine si vous êtes âgé de 16 ans et plus. Une surveillance accrue sera exercée et des consignes seront données pour assurer la sécurité de tous. Le permis d'embarcation n'est pas obligatoire.

