Des milliers de manifestants contre le passeport vaccinal à Montréal

Partager







Plus de 15 000 personnes se sont rassemblées cet après-midi sous un soleil de plomb à Montréal pour participer à la première manifestation contre l’implantation d’un passeport vaccinal au Québec.

• À lire aussi: François Legault partage une publicité percutante pour inciter les gens à se faire vacciner

«Liberté» et «fuck Legault», scandaient les participants réunis dès 14h devant les bureaux de Santé Canada au centre-ville. La foule a ensuite sillonné dans le calme le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke, jusqu’à la Place des Festivals

Francis Pilon

Sur Facebook, plus de 10 000 personnes disaient participer à la manifestation «NON à la passe sanitaire!», qui est organisée par «Québec Debout».

Francis Pilon

Selon nos informations, entre 15 000 et 20 000 manifestants ont pris la rue aujourd’hui. Une impressionnante présence policière suivait de près la marche.

• À lire aussi: Oui, les vaccins à ARN messager demeurent efficaces contre les variants

«Ils devraient utiliser leur énergie pour se faire vacciner au lieu de manifester », dénonce Mary Green, une citoyenne qui a croisé la manif au centre-ville.

La #manifencours est assez calme pour le moment.



Je vois plusieurs citoyens sourciller, soupirer et rire en voyant le groupe qui s’oppose au passeport vaccinal #COVID19 pic.twitter.com/Rzp2LOVb1g — Francis Pilon (@FrancisPilon_) August 14, 2021

Comme Mme Green, de nombreux citoyens ont sourcillé ou soupiré en voyant le groupe qui s’opposait au passeport vaccinal samedi après-midi.

«Ces gens n’ont pas de pitié pour nos soignants. C’est désolant. [...] Ils vont moins rire quand ils vont être intubés à l’hôpital» a critiqué Allan Robichaud, en marge du rassemblement.

On en voit de toutes sortes à la #manifencours contre le passeport vaccinal #polqc pic.twitter.com/xlAmUm919v — Francis Pilon (@FrancisPilon_) August 14, 2021

Pro-choix... du vaccin

Le Journal a tenté de discuter à maintes reprises avec les manifestants, mais la plupart ont refusé de nous parler en nous traitant de «merdias».

«Je suis ici parce que je suis contre la vaccination, mais surtout contre la passe sanitaire. On va créer deux catégories de citoyens au Québec si ça continue. Je suis pro-choix et j’aimerais qu’on me respecte», a confié Frédéric Viens.

Plusieurs têtes d’affiche du mouvement anti-mesures sanitaires au Québec ont pris part à l’événement, dont Amélie Paul et François Amalega. Le politicien canadien Maxime Bernier était aussi dans le peloton de tête de la manif.

«Je ne suis pas vacciné, non. [...] Mais je suis là pour dire aux gens qu'ils peuvent être pro-choix et décider d’être vacciné ou non», a affirmé le politicien canadien Maxime Bernier, dans le peloton de tête de la manif.

À la manif contre le passeport vaccinal à Montréal, @MaximeBernier dans le peloton de tête #polcan #Covid pic.twitter.com/wvA54Qu0V0 — Francis Pilon (@FrancisPilon_) August 14, 2021

En France, une cinquième journée de manifestations contre le «pass sanitaire» avait aussi lieu aujourd’hui.

• À lire aussi: De faux passeports vaccinaux à vendre pour 500$ sur Telegram

HAUSSE DES CAS

Bien que le gouvernement ne fasse plus le bilan quotidien des cas de COVID-19 la fin de semaine, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a tout de même publié le bilan du jour.

Il a indiqué sur Twitter que la province a enregistré samedi 433 cas de COVID-19 et un décès.

«Il faut profiter des prochains jours pour aller chercher ses 2 doses et ainsi être le plus possible à l’abri des variants à l’automne», a-t-il écrit sur Twitter.

Rappelons que Christian Dubé a officialisé cette semaine le lancement du passeport vaccinal, qui arrivera au début du mois de septembre. Il prendra la forme d’un code QR, que les employés d’un établissement pourront scanner à l’aide d’une application.

Les restaurants, les bars, les gyms et les festivals devront utiliser ce passeport.