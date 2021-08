Les élections fédérales officiellement lancées

Partager







C’était le secret le moins bien gardé au pays, mais c’est maintenant officiel : Justin Trudeau a demandé à la gouverneure générale, Mary Simon, de dissoudre le Parlement et ainsi déclencher des élections générales anticipées dimanche. Les Canadiens sont attendus aux urnes le 20 septembre.

Devant Rideau Hall, résidence officielle de la gouverneure générale, le premier ministre a lancé les premières lignes officielles de sa campagne.

«Les Canadiens doivent choisir»

«Que ce soit pour continuer nos efforts de vaccination ou pour le soutien offert aux gens jusqu’à la fin de cette crise, tous les Canadiens doivent choisir comment on va terminer notre lutte contre la COVID-19, et comment on va rebâtir en mieux», a lancé M. Trudeau.

Vaccination contre la COVID-19, lutte contre la pollution et les changements climatiques, réconciliation avec les peuples autochtones, accès au logement : le discours du premier ministre a rassemblé les éléments qui définissent son bilan ainsi que les grands thèmes qui définiront les prochaines années.

Il s’agira des premières élections fédérales à se tenir depuis l’arrivée de la pandémie de COVID-19. La campagne se déroulera dans un contexte de quatrième vague de l’épidémie, propulsée par le variant delta.

Les partis d'opposition réagissent

L’ensemble des chefs des oppositions, du conservateur Erin O’Toole au néodémocrate Jagmeet Singh, en passant par le bloquiste Yves-François Blanchet, ont exprimé leur désaccord à l’idée d’une élection en période pandémique.

Les libéraux en avance

Les sondages effectués dans les dernières semaines donnent aux libéraux une avance confortable, mais démontrent aussi qu’ils sont grandement opposés à la tenue d’une élection à ce moment-ci.

Des élections historiques

Élections Canada a assuré avoir pris tous les moyens nécessaires pour que ces élections historiques se déroulent dans le respect des mesures sanitaires. À cet effet, le vote par correspondance a été grandement simplifié et les bureaux de vote seront armés de plexiglas, de masques et de liquide antiseptique.

Il restait techniquement au moins deux ans au mandat minoritaire du gouvernement libéral, recueilli au mois d’octobre 2019.

Règle générale, le gouvernement élu doit rester quatre ans au pouvoir, mais dans un contexte minoritaire, le premier ministre en place peut décider de plonger le pays en élection de manière anticipée, le plus souvent lorsqu’il croit avoir le vent dans les voiles pour aller chercher un mandat majoritaire.

«On a été là pour vous, et maintenant, c’est à vous de choisir. C’est à vous de vous exprimer. Les décisions que prend votre gouvernement maintenant vont définir l’avenir dans lequel vos enfants et vos petits enfants vont grandir. On vit un moment historique et vous avez votre mot à dire. Vous aurez l’occasion de choisir la suite pour notre pays», a déclaré M. Trudeau.