Pierre Karl Péladeau et sa conjointe Pascale Bourbeau ont accueilli leur deuxième enfant

Pierre Karl Péladeau a annoncé, dimanche, que sa conjointe, Pascale Bourbeau, et lui avaient accueilli leur deuxième enfant ensemble.

L’homme d’affaires a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram avec un autoportrait avec son petit Henri, qui a récemment fêté son premier anniversaire, dans ses bras.

C’est dans la légende qui accompagne le cliché que Pierre Karl Péladeau dévoile que sa conjointe a accouché d’un deuxième petit garçon.





«Le petit frère d’Henri nous aura fait la joie de nous rejoindre en ce pays. Il arrive à la maison bientôt. Pascale est heureuse. Papa l’est tout autant», a-t-il écrit en guise de légende.

Dans le Journal de Montréal, on apprend que le bambin se prénommera Gabriel. Il s’agit d’un deuxième enfant pour le couple, qui a accueilli Henri en juin 2020, et d’un cinquième pour Pierre Karl Péladeau, qui est aussi le papa de Marie, Thomas et Romy.



En commentaires, de nombreux abonnés ont pris le temps de féliciter le couple.

