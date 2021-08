Des clients ne se présentent pas à leur réservation, et des restaurateurs aimeraient pouvoir conserver un dépôt

Partager







Pandémie ou pas, plusieurs clients de restaurants ont la mauvaise habitude de ne pas respecter leur réservation ou de l'annuler à la dernière minute, ce qui coûte cher aux propriétaires. Pour remédier à ce problème, certains d'entre eux souhaiteraient pouvoir demander un dépôt lors de la réservation.

• À lire aussi: Une semaine comme chauffeur-livreur pour Uber Eats

• À lire aussi: Le passeport vaccinal en vigueur dans les restos dès le 1er septembre

Martin Juneau, propriétaire de cinq restaurants dont le Pastaga, vins nature & restaurant, à Montréal, a dénoncé sur les réseaux sociaux samedi cette mauvaise pratique. Seulement en comptant mercredi soir, jeudi soir et vendredi midi, 18 clients ne se sont pas présentés à son restaurant qui ne peut accueillir plus de 36 personnes en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Raphaël Rioux, copropriétaire du restaurant Vin Polisson, à Sherbrooke, affirme que le phénomène s’est amplifié avec la pandémie en raison des systèmes de réservation en ligne.

Courtoisie Alexandre Veilleux De gauche à droite, les copropriétaires du restaurant Vin Polisson, à Sherbrooke, Raphaël Rioux, Charlie Abran et Maxime Verpaelst.

La personne peut aller en ligne et annuler sa réservation quelques minutes avant celle-ci, sans avoir à téléphoner. «C’est impersonnel et moins gênant d’annuler», remarque-t-il, estimant qu'il perd environ 600$ par semaine en raison d'annulations à son restaurant, qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes.

PHOTO COURTOISIE Francis Rodrigue

Francis Rodrigue, propriétaire de PEAK Hospitality, qui détient cinq restaurants dans le grand Montréal, ne passe pas par quatre chemins. «On se serait attendu à plus de compassion de la part des clients. Ils disaient: les restaurants ont souffert, donc on va être plus respectueux dans un tel contexte.»

Pourtant, de telles annulations le privent de 1500 à 2000$ par soir à son restaurant Jellyfish, dans le Vieux-Port de Montréal. Montant qu’il peut heureusement récupérer en partie avec des convives de dernière minute, qui se présentent sans réservation.

L’entrepreneur aimerait qu’on puisse demander un dépôt lors d'une réservation dans un restaurant, comme c'est le cas notamment quand on réserve une chambre d'hôtel.

Est-ce légal de demander un dépôt?

Les restaurateurs ne peuvent pas demander de dépôt qu'ils conserveraient en cas d'annulation de la réservation.

La Loi sur la protection du consommateur dit qu'il est interdit d'imposer «au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autre que l’intérêt couru». Certains services, dont la location de voitures ou de chambres d'hôtel, sont exclus de cette disposition – c'est pourquoi on a souvent à faire un dépôt non remboursable quand on réserve.

«La loi n’interdit pas au commerçant de prendre en note un numéro de carte de crédit. [...] Ce qui est interdit, c’est de fixer à l’avance (par écrit ou verbalement) un montant qui serait dû si le client n’honore pas le contrat», explique Charles Tanguay, responsable des relations médias pour l'Office de la protection du consommateur (OPC).

Les restaurateurs peuvent aussi demander un paiement partiel à l'avance (acompte), ce qu'on voit souvent dans le cas de grandes réceptions comme un mariage, mais pas le garder automatiquement si la réservation est annulée.

Cependant, un restaurateur est en droit de réclamer une somme à un client qui n’honore pas sa réservation, en lui demandant ou en se tournant vers les tribunaux s'il refuse ou s'il n'est pas d'accord avec le montant. «Il faut toutefois que le montant de la réclamation soit basé sur les dommages réels qu’il a subis», dit Charles Tanguay.

«Par exemple, pour une réservation telle un mariage dans un restaurant où l'établissement est réservé pour l'événement, une annulation de dernière minute peut causer au restaurateur des dommages importants et il lui serait tout à fait possible au besoin d’en faire la preuve devant un tribunal et d’obtenir un jugement en sa faveur. À l’inverse, un client qui annule la veille une réservation de quatre personnes pour le repas du midi le lendemain risque de ne pas causer un dommage très important au restaurateur», enchaîne-t-il.

Changer la loi

Évidemment, se tourner vers les tribunaux lors de l'annulation de petites réservations n'est pas très réaliste pour les restaurateurs.

Martin Vézina, directeur des communications de l’Association Restauration Québec (ARN), est au courant de la problématique entourant les annulations de réservation et rappelle que l'ARQ avait fait des démarches dans les dernières années afin de faire modifier la Loi sur la protection du consommateur pour pouvoir faire payer le consommateur s’il ne se pointait pas au restaurant après avoir réservé.

«On voudrait juste avoir des frais pour rappeler au consommateur qu’il y a des enjeux quand on réserve et qu’on ne se présente pas», stipule celui qui indique que le dossier a été mis de côté avec la pandémie.

À ce jour, il demeure difficile pour l’ARQ de chiffrer le nombre de gens qui ne vont pas à leurs réservations. L’Office affirme de son côté avoir reçu des plaintes contre des restaurateurs qui refusaient de rembourser des dépôts, sans pouvoir non plus en préciser le nombre.