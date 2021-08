L’Afghanistan aux mains des talibans, chaos total à l’aéroport de Kaboul

Partager







Des gens agrippés à un avion militaire qui roule sur le tarmac: l’aéroport de Kaboul a été le théâtre lundi de scènes stupéfiantes, des milliers d’Afghans cherchant à prendre un vol pour fuir le nouveau régime taliban.

Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pourrait bien passer à la postérité et symboliser le fiasco que représente pour l’Amérique le retour au pouvoir des talibans, après 20 ans de guerre.

Elle montre des centaines de personnes courant près d’un avion de transport militaire américain qui roule pour aller se mettre en position de décollage, pendant que certaines tentent follement de s’accrocher à ses flancs ou à ses roues.

D’autres vidéos laissent aussi paraître des scènes de chaos total sur le tarmac envahi par des milliers de personnes, certaines bataillant pour grimper le long de passerelles ou d’escaliers menant à des avions.

Deux hommes armés tués par les soldats américains

Les soldats américains ont tué deux hommes armés lundi à l’aéroport de Kaboul, où des milliers d’Afghans tentent de quitter le pays, selon un responsable du Pentagone.

«Au milieu des milliers de personnes qui se trouvaient là pacifiquement, deux types ont brandi leurs armes d’un air menaçant», a raconté à l’AFP ce responsable ayant requis l’anonymat. “Ils ont été tués tous les deux.”

Les talibans au pouvoir

Les milliers de personnes essaient désespérément de fuir l’Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir dimanche, craignant que ceux-ci n’instaurent le même genre de régime fondamentaliste que lorsqu’ils dirigeaient ce pays, entre 1996 et 2001.

Sous le regard de centaines d’autres personnes, ceux qui avaient réussi à monter en haut des escaliers, des jeunes surtout, tentaient ensuite d’en aider d’autres à faire de même, dont certains se retenaient de toutes leurs forces aux barreaux.

Des familles en panique, avec des enfants effrayés, cherchaient à s’enfuir, avec leurs lourds bagages.

La cohue était telle que les troupes américaines sécurisant l’aéroport ont tiré en l’air pour contrôler la foule, selon un témoin, et que tous les vols commerciaux en partance ont été annulés.

«J’ai très peur. Ils tirent des coups de feu en l’air», a dit à l’AFP ce témoin, qui n’a pas souhaité donner son nom, de peur que cela ne compromette ses chances de partir.

Le département d’État a annoncé que le périmètre de l’aéroport avait été sécurisé. Les Américains ont envoyé 6000 militaires pour évacuer quelque 30 000 diplomates américains et civils afghans ayant coopéré avec les États-Unis qui craignent les représailles des talibans.

L’ambassade américaine à Kaboul a demandé sur Twitter aux citoyens américains qui pourraient encore se trouver en Afghanistan et aux Afghans de «ne pas se déplacer à l’aéroport».

«Nous avons peur»

Mais des milliers d’Afghans, même n’ayant jamais travaillé pour les Américains et n’ayant aucune chance d’obtenir un visa à ce titre, se sont rués vers l’aéroport.

Quelques heures auparavant, les talibans avaient demandé à leurs combattants d’entrer dans la capitale pour y maintenir l’ordre, puis avaient investi le palais présidentiel, d’où le président Ashraf Ghani venait de fuir en direction d’un autre pays.

«Nous avons peur de vivre dans cette ville et nous tentons de fuir Kaboul», a raconté, de l’aéroport, à l’AFP Ahmad Sekib, 25 ans, un autre témoin utilisant un faux nom.

«J’ai lu sur Facebook que le Canada accepte des demandeurs d’asile d’Afghanistan. J’espère que je serai l’un d’eux. Comme j’ai servi dans l’armée, j’ai perdu mon boulot et c’est dangereux pour moi de vivre ici car les talibans me cibleront, c’est sû », a-t-il expliqué.

Les États-Unis ont confirmé avoir évacué tout le personnel de leur ambassade vers l’aéroport. Mais les diplomates sont gardés à l’écart des civils afghans qui essaient de quitter le pays par leurs propres moyens.

D’autres vidéos postées dans la nuit sur les réseaux sociaux montrent des gens se bagarrant pour entrer dans un avion-cargo déjà bondé.

Le reste de Kaboul était en revanche plutôt calme lundi. Des talibans en armes patrouillaient les rues et installaient des postes de contrôle.

Le mollah Abdul Ghani Baradar, co-fondateur des talibans, a appelé ses hommes à faire preuve de discipline.

«À présent, c’est le moment d’évaluer et de prouver, à présent nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie», a-t-il affirmé dans une vidéo.

Les scènes de chaos à l’aéroport rappellent un souvenir douloureux aux Américains, celui de la chute de Saïgon au Vietnam, en 1975. Même si la comparaison a été récusée par le secrétaire d’État, Antony Blinken, qui a assuré sur CNN: «Ceci n’est pas Saïgon».

Les grandes dates de l’Afghanistan depuis 2001

Les talibans, chassés du pouvoir fin 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis, redeviennent les maîtres de l’Afghanistan presque vingt ans plus tard au terme d’une offensive fulgurante.

«Enduring Freedom»

Le 7 octobre 2001, moins d’un mois après les attentats du 11 septembre qui ont fait environ 3000 morts aux États-Unis, le président George W. Bush lance une vaste offensive militaire en Afghanistan après le refus du régime taliban de livrer le chef d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden.

AFP George W. Bush

Le régime fondamentaliste taliban, à la tête du pays depuis 1996, abritait Ben Laden et son mouvement, responsables des attentats.

Le 6 décembre, les talibans capitulent. Mise en place d’un gouvernement intérimaire présidé par Hamid Karzaï et déploiement d’une force internationale de l’OTAN.

Hamid Karzaï remporte en octobre 2004 la première présidentielle au suffrage universel direct de l’histoire du pays.

Une guerre oubliée

Lorsque les forces américaines envahissent l’Irak en 2003, l’attention des États-Unis se détourne de l’Afghanistan.

Les talibans et autres groupes islamistes se regroupent dans leurs bastions du Sud et de l’Est, d’où ils peuvent facilement gagner leurs bases des zones tribales pakistanaises. Ils déclenchent une insurrection.

En 2008, le président Bush décide l’envoi de renforts.

Un pic de 100 000 soldats américains

Fin 2009, Barack Obama, élu après avoir fait campagne sur la fin des guerres d’Irak et d’Afghanistan, annonce l’envoi de 30 000 soldats supplémentaires.

Mi-2011, plus de 150 000 soldats étrangers sont présents en Afghanistan, dont 100 000 Américains.

Oussama ben Laden est tué le 2 mai 2011 au cours d’une opération des forces spéciales américaines au Pakistan.

AFP Barack Obama annonçant la mort d’Oussama ben Laden.

Le 22 juin, Barack Obama annonce le début du retrait militaire avec le départ d’ici à l’été 2012 de 33 000 soldats (un premier contingent quitte l’Afghanistan en juillet 2011).

Fin des opérations de combat

En juin 2014, l’élection présidentielle est entachée de soupçons de fraudes massives, et la victoire finalement attribuée à Ashraf Ghani.

Fin décembre, l’OTAN met fin à sa mission de combat. Restent 12 500 soldats étrangers, dont 9.800 Américains, pour former les troupes afghanes et mener des opérations antiterroristes.

L’insurrection des talibans s’étend, le groupe État islamique (ÉI) devenant également actif en 2015.

Renforts américains

En août 2017, le président Donald Trump abandonne tout calendrier de retrait et envoie des milliers de soldats. Au printemps, les forces américaines avaient largué la plus puissante de leurs bombes conventionnelles contre un réseau de tunnels et de grottes emprunté par l’ÉI dans l’Est, tuant 96 jihadistes.

En dépit du déploiement mi-novembre de nouveaux renforts américains, les attaques meurtrières des insurgés vont s’amplifier.

Présidentielle contestée

Le 18 février 2020, Ashraf Ghani est déclaré vainqueur de la présidentielle de septembre, avec 50,64% des voix dès le premier tour, marqué par une forte abstention et des soupçons de fraude. Son principal rival Abdullah Abdullah revendique également la victoire.

En mai, les deux hommes signent un accord de partage du pouvoir: Ghani conserve la présidence, Abdullah prend la direction des pourparlers de paix avec les talibans.

Accord historique

Le 29 février 2020 à Doha, les États-Unis signent un accord historique avec les talibans qui prévoit le retrait de tous les soldats étrangers d’ici le 1er mai 2021, en échange de garanties sécuritaires et de l’ouverture de négociations directes inédites entre les insurgés et les autorités de Kaboul.

Des pourparlers interafghans s’ouvrent en septembre à Doha, mais la violence en Afghanistan s’intensifie.

Début du retrait des troupes

Le 1er mai 2021, les États-Unis et l’OTAN entament le retrait de leurs 9500 soldats, dont 2500 militaires américains.

D’intenses combats éclatent entre talibans et forces gouvernementales dans la région du Helmand (sud). Dans le Nord, les talibans prennent le district de Burka, dans la province de Baghlan.

Mi-mai, les Américains se retirent de la base aérienne de Kandahar.

Le 2 juillet, les troupes américaines et de l’OTAN restituent à l’armée afghane la base aérienne de Bagram, centre névralgique des opérations de la coalition, à 50 km au nord de Kaboul.

Le 8, le président américain Joe Biden déclare que le retrait de ses forces sera «achevé le 31 août».

Conquêtes-clés

Le 6 août, les talibans conquièrent leur première capitale provinciale, Zaranj (sud-ouest). Le 8, la grande ville du Nord, Kunduz, tombe à son tour.

Le 12, Washington et Londres annoncent l’envoi de milliers de soldats à Kaboul pour évacuer diplomates ou ressortissants.

Le lendemain, les talibans prennent Pul-e-Alam, capitale de la province du Logar, à seulement 50 kilomètres au sud de Kaboul, après avoir pris Lashkar Gah, capitale du Helmand, et Kandahar, deuxième ville du pays.

Le 14, ils s’emparent de Mazar-i-Sharif dernière grande ville du Nord encore contrôlée par le gouvernement.

La chute de Kaboul

Le 15, les talibans entrent dans Kaboul et s’emparent du palais présidentiel sans combattre, après la fuite hors du pays du président Ashraf Ghani.

La chute de Kaboul crée un vent de panique dans la capitale, où des milliers d’habitants s’efforçent de fuir, s’agglutinant notamment à l’aéroport où les Occidentaux préparent l’évacuation de leurs ressortissants.

Le 16 au petit matin, le drapeau américain est retiré de l’ambassade des États-Unis à Kaboul. L’aéroport est sécurisé par l’armée américaine. Washington et ses alliés appellent les talibans à laisser partir ceux qui le souhaitent.