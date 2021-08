Matthew McConaughey n’a pas porté de désodorisant depuis plus de 35 ans mais il ne pue pas pour autant selon Yvette Nicole Brown

Partager







Depuis quelques semaines, les vedettes hollywoodiennes partagent à qui veut bien le savoir leurs habitudes hygiéniques.



Ainsi, après Ashton Kutcher, Mila Kunis, Jake Gyllenhaal, Dwayne Johnson, Jason Momoa et Chris Evans, c’est au tour de Matthew McConaughey de nous dire à nous, communs mortels, comment il gère sa propreté corporelle.

En fait, McConaughey est plutôt un précurseur en la matière parce que les entrevues où il ouvre les portes de son jardin hygiénique datent de plusieurs années.



En 2008, il avait dévoilé dans Playboy que l’actrice Kate Hudson lui avait demandé de porter du désodorisant lors du tournage de Fool’s Gold, mais qu’il avait refusé.



«Elle amenait toujours une pierre de sel, qui est un genre de désodorisant naturel, et me demandait: “Pourrais-tu en mettre svp?” Je ne l’ai jamais fait. Pas de cologne. Pas de désodorisant.»

Elle expliquait ensuite d’où venait cette habitude.



«Les femmes dans ma vie, incluant ma mère, m’ont toujours dit: “Hey, ton odeur naturelle sent, de un, comme un homme, de deux, comme toi.”»



En 2005, il avait d’ailleurs précédemment indiqué à People qu’il n’avait pas porté de désodorisant depuis plus de 20 ans.

Ces affirmations de McConaughey ont traversé avec succès l’épreuve du temps et elles se sont frayées un chemin jusqu’aux oreilles de sa co-vedette dans le film Tropic Thunder, Yvette Nicole Brown.

AFP



Selon cette dernière, l’acteur de 51 ans sent très bon.



«Je me souvenais que Matthew McConaughey avait déjà dit qu’il ne portait jamais de désodorisant et qu’il n’avait pas d’odeur», a raconté Brown au micro de SiriusXM la semaine dernière.

«Alors ma première idée a été: “Je vais me rapprocher de lui le plus possible pour voir s’il a raison”».



«Il n’a pas d’odeur. Il sent le granola et la belle vie. Il a un parfum doux, sucré. C’est juste lui. Ce n’est pas dégueu ou moisi.»



Bon, bien, nous sommes heureux d’apprendre cela.

