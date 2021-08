Travis Barker prend l’avion pour la première fois depuis qu’il a survécu à un accident mortel

Partager







Travis Barker, batteur et figure de proue dans la nouvelle vague de pop punk, a fait un énorme pas pour surmonter sa peur de voler.

En compagnie de sa copine Kourtney Kardashian, le membre de Blink 182 est monté à bord d’un avion pour la première fois depuis 13 ans, quand il a survécu à un terrible accident.

Selon BuzzFeed, Travis tenait la main de sa blonde alors qu’ils sont montés à bord du vol en direction de Cabo au Mexique, où ils ont rejoint Kris Jenner, la mère de Kourtney, ainsi que son conjoint Corey Gamble.

En 2008, Barker et son collaborateur DJ AM ont été les seuls survivants d’un tragique accident qui a coûté la vie à quatre des six personnes à bord d’un vol qui partait de la Caroline du Nord.

Travis a subi des brûlures au troisième degré sur plus de 65 pourcent de son corps, en plus d’avoir nécessité 27 chirurgies.

DJ AM est décédé d’une overdose un an après l'accident, faisant de Barker l’unique survivant.

L’expérience traumatisante a laissé l'artiste avec plusieurs séquelles psychologiques, dont un trouble post-traumatique ainsi qu’un énorme sentiment de culpabilité.

Depuis, le musicien n’a jamais osé retourner à bord d’un avion, mais en juin dernier, il a annoncé à ses fans sur Twitter qu’il avait l'intention de re-voler un jour.

