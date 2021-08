Changements climatiques: les événements météo extrêmes à travers le monde

Partager







Inondations, feux de forêt, records de chaleur: les événements météo extrêmes se sont, encore une fois, multipliés au cours des derniers jours, et ce, partout sur la planète. On vous présente ici quelques-uns des événements météo les plus importants ayant secoué la planète dans la dernière semaine.

Espagne

Un immense incendie de forêt a ravagé la fin de semaine dernière le centre-ouest de l’Espagne, à une centaine de kilomètres de Madrid. Le feu a dévasté au moins 12 000 hectares et a entraîné l’évacuation de près de mille habitants.

L’incendie, comme plusieurs autres de taille moyenne, est le résultat de la vague de chaleur qui balaye l’Espagne depuis la semaine dernière, avec des températures anormalement élevées qui ont grimpé jusqu’à 47,4 degrés samedi à Montoro, en Andalousie. Il s’agit d’un record absolu de température enregistré dans le pays, selon l’Agence nationale de météorologie (AEMET).

L’incendie demeure «actif», mais son évolution est désormais décrite comme «favorable», selon les autorités locales.

Portugal

Au Portuglal voisin, plus de 600 pompiers tentaient mardi de venir à bout d’un incendie qui s’est déclaré la veille dans la région touristique de l’Algarve, au sud du pays. L’incendie a fait un blessé léger parmi les pompiers et a entraîné de nombreuses évacuations, ont annoncé les autorités locales.

Le feu s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi et a progressé rapidement pour atteindre un périmètre d’une quarantaine de kilomètres et une superficie estimée à 9000 hectares. Jusqu’à maintenant, l’incendie a forcé l’évacuation de 81 personnes.

France

La Côte d’Azur, dans le sud de la France, est aux prises avec un violent incendie qui fait rage depuis lundi. Ce sont 750 pompiers qui luttent toujours contre ce feu de forêt qui a forcé l’évacuation de milliers de touristes.

Le feu n’est toujours pas maîtrisé, selon un responsable local des pompiers, mais il n’a fait jusqu’à maintenant aucune victime. Il s’agit d’un des incendies les plus importants de l’été pour la France, qui avait été jusqu’ici relativement épargnée.

Turquie

Le nord de la Turquie a été touché par d’importantes inondations la semaine dernière, causées par les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays mercredi. Le dernier bilan publié lundi par les autorités fait état d’au moins 77 morts et les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retrouver des dizaines de disparus.

Selon l’Agence gouvernementale de gestion des catastrophes naturelles (AFAD), 40 personnes manquaient encore à l’appel.

Il s‘agit des inondations les plus meurtrières que la Turquie a connues dans les dernières décennies. Elles surviennent alors que le pays se remet tout juste d’importants incendies qui ont fait huit morts et qui ont ravagé des régions touristiques du sud.

Grèce

Plus de 100 000 hectares ont brûlé depuis la fin juillet en Grèce, le pays ayant été frappé par une canicule exceptionnelle au début du mois d’août. L’île d’Eubée, à 200 km au nord-est d’Athènes, a été particulièrement touchée par ces immenses incendies, qui ont brûlé des dizaines d’habitations et dévasté des troupeaux entiers.

La température a finalement baissé sur l’ensemble du pays en début de semaine, le mercure se situait autour des 30 degrés Celsius à Athènes. Des centaines de pompiers sont néanmoins toujours déployés pour faire face au risque de résurgence.

Trois villages situés à une cinquantaine de kilomètres de la capitale ont d’ailleurs été évacués lundi alors qu’un nouvel incendie de végétation s’est déclaré près du port de Lavrio. Plus de 80 pompiers, aidés de 30 camions et de dix avions et hélicoptères bombardiers d’eau, ont été déployés pour tenter de contrôler l’incendie.

Maroc

Plus de 700 hectares ont déjà été décimés par les feux de forêt au Maroc, des feux qui sévissent depuis maintenant trois jours. Plus de 500 personnes, dont des pompiers et des militaires, «sont toujours mobilisées pour venir à bout de ces incendies», a indiqué le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, Fouad Assali.

Selon les journalistes de l'AFP sur place, les feux étaient en recul lundi, à l'exception de quelques surfaces enflammées éparses et sous contrôle.

En Algérie, dans le pays voisin, huit feux restaient toujours actifs lundi. Les gigantesques incendies, qui ont ravagé plusieurs régions du nord du pays dans les derniers jours, ont fait plus de 90 morts.

Japon

Ce sont deux millions de personnes qui ont reçu durant la fin de semaine l’ordre d’évacuer après des précipitations record qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans l’ouest du Japon, entraînant la mort d’au moins six personnes. Plusieurs dizaines de rivières sont sorties de leur lit.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique favorise les risques de phénomènes pluvieux intenses au Japon, comme ailleurs dans le monde, dans la mesure où une atmosphère plus chaude retient plus d’eau. L’agence météorologique du Japon a assuré que les récentes précipitations avaient atteint un niveau «sans précédent».

