La série Y: The Last Man va réellement voir le jour et on n'en revient pas [bande-annonce]

Cela fait plus de 10 ans que les fans du roman graphique Y: The Last Man de Vertigo (RIP) attendent une adaptation. Un film devait voir le jour, mais le projet a été abandonné. Et quand une série télé a été annoncée, il y avait peu d'espoir que l'adaptation voit réellement le jour. Mais là, c'est officiel, et on a une vraie de vraie bande-annonce, alors on peut respirer!

L'adaptation de Y: The Last Man par FX pour Hulu met en vedette Ben Schnetzer dans le rôle de Yorick Brown, qui devient le dernier homme de la planète après le décès de tous les porteurs du chromosome Y. Il n'est pas la seule exception, par contre: son petit capucin mâle du nom d'Ampersand (Esperluette) est à ses côtés, et ensemble, ils devront survivre dans un monde post-apocalyptique.

Une bande-annonce officielle, qui a déjà accumulé plus de 3 millions de vues, promet une date de diffusion en septembre 2021.

Bande-annonce Y: The Last Man

Je suis un peu en retard car la bande-annonce est sortie plus tôt en août, mais je ne voulais pas passer à côté de ceci. Si vous avez une série de graphic novels à lire une fois dans votre vie, c'est Y: The Last Man.

Côté aperçu, l'extrait montre davantage les événements catastrophiques du début de l'histoire. On ne sait pas encore à quel point la série sera fidèle aux romans graphiques de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, mais ils sont impliqués dans son écriture. C'est très rassurant.

«Crazier Things»

Un autre petit teaser a été partagé par FX le 14 août, où l'on voit un peu mieux le protagoniste. On constate que Yorick aura des alliées, mais aussi beaucoup d'adversaires.

L'adaptation met également en vedette Diane Lane (Senator Jennifer Brown), Ashley Romans (Agent 355) et Olivia Thirlby (Hero Brown, la soeur de Yorick). On voit aussi vu Amber Tamblyn dans la bande-annonce principale, mais le nom de personnage n'est pas encore indiqué sur IMDB.

Malheureusement, il faut souligner que la série sera diffusée exclusivement sur la plateforme Hulu, qui n'est pas accessible au Canada. Un diffuseur canadien n'a pas été confirmé pour le moment. On se croise les doigts!

Le premier épisode de Y: The Last Man sort le 13 septembre.

