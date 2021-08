Vaccination obligatoire pour le personnel de la santé, le masque obligatoire à l'université et au cégep

Partager







Québec va rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé, en plus d'imposer le port du masque dans les cégeps et les universités. Voici ce qu'il faut retenir du point de presse du premier ministre du Québec, du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Vaccination obligatoire pour le personnel de la santé

Le gouvernement va rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé qui sont en contact avec des patients pendant plus de 15 minutes, ce qui inclut les infirmières et les médecins, tout comme le personnel qui fait le ménage.

Une commission parlementaire permettra aux experts de se pencher sur cette proposition, mais également sur un scénario plus large ou la vaccination obligatoire de tous les employés de l’État en contact avec des citoyens, notamment les enseignants. Cette commission pourrait se tenir la semaine prochaine.

Le masque au cégep et à l'université

Le gouvernement du Québec change le plan de match en prévision de la rentrée: le port du masque sera obligatoire en tout temps dans tous les cégeps et universités.

La situation pourrait également changer dans les écoles secondaires d’une région à l’autre en fonction de la situation épidémiologique.

85% des Québécois ont reçu une 1re dose

Ce sont 85% des Québécois qui ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Malgré la vaccination, le Québec assistera à une hausse des nouveaux cas et des hospitalisations au cours des prochaines semaines, a prévenu le premier ministre.

Le gouvernement Legault est «particulièrement concerné par la rentrée scolaire et la rentrée au travail»: la hausse des cas constatée au mois d’août était plutôt attendue en septembre, ce qui ne laisse présager rien de bon.