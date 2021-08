Mitsou partage la «première photo» de sa petite-fille

Partager







Si vous voulez l'ultime preuve que le temps passe vite, la voici.

Récemment, nous avons appris que Mitsou allait bientôt être grand-maman. Le 26 juin dernier, la chanteuse avait partagé sur Instagram que sa belle-fille Kaia (la fille de son mari) était enceinte.

Quelques semaines plus tard, la future grand-mère a partagé la première photo du bébé:

«Après le mariage virtuel, nous avons eu l’échographie virtuelle! Ma belle-fille Kaia et son mari Parham ne cesseront de nous étonner, mais j’ai compris aujourd’hui que leur fille aussi!»

La naissance de la petite-fille est prévue pour décembre prochain.

Dans son message publié en juin, Mitsou expliquait qu’elle est entrée dans la vie de Kaia il y a 25 ans, alors que cette dernière était toujours à la maternelle. Elle est donc très excitée à l’idée de devenir grand-mère pour la première fois.

«En attendant, quand on me demande comment j’aimerais me faire appeler dans mon nouveau rôle, je réponds que je laisserai le privilège à sa maman Kara d’avoir le titre de grand-mère en chef, et je garderai le surnom de Mimo ou grand-mimo pourquoi pas! Une chose est certaine, on ne sera jamais assez pour souhaiter la bienvenue à cet enfant!»

