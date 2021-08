Passeport vaccinal et itinérance: Québec cherche des solutions

Partager







À deux semaines de l’imposition du passeport vaccinal, plusieurs sans-abri vaccinés sont toujours en attente de leur code QR. Le ministère de la Santé (MSSS) soutient être à la recherche d’une solution.

«Toutes les personnes en situation d’itinérance vaccinées ont un code QR enregistré au système, a confirmé une relationniste du MSSS, Marjorie Larouche, au 24 Heures. Nous sommes à discuter et à analyser la situation afin de savoir comment les codes QR seront remis à cette population.»

Le ministère soutient que les travaux se poursuivent. Québec maintient le contact avec des organismes impliqués, a-t-on soulevé.

Au Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ), on est toujours en attente d’un déblocage. L’organisme avait déploré la semaine dernière les difficultés d’application anticipées du passeport chez les personnes en situation d’itinérance.

C’est que, dès le 1er septembre, seules les personnes munies d’un passeport pourront se rendre dans un restaurant et dans un bar. Or, un restaurant peut vite devenir une oasis — ou un petit coin — pour une personne à la recherche d’ombre et de repos.

«Oui, il y a des discussions avec le ministère», a confirmé le coordonnateur du RSIQ, Boromir Vallée Dore, lequel a toujours une appréhension à quelques jours de l’entrée en vigueur du passeport vaccinal.

La «fracture numérique» pourrait notamment créer des obstacles, a-t-il avancé.

«Ce qu’on entrevoit, c’est que les gens risquent de douter de plus en plus de la capacité des institutions à les soutenir», a évoqué M. Vallée Dore au bout du fil.

Des annonces à venir?

Québec devrait bientôt préciser ses intentions quant à l’application du passeport auprès des populations itinérantes. D’autres «détails sur le projet [...] seront dévoilés en temps opportun», nous a-t-on dit.

Au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), on «espère que des mesures seront prises» au plus vite. «On tend la main au gouvernement», a avancé une organisatrice communautaire de l’organisme, Mariana Racine Méndez.

Boromir Vallée Dore invite Québec à ne négliger aucune piste dans ses réflexions. Par exemple, certains sans-abri peuvent ne posséder aucune pièce d’identité. Elles seront pourtant exigées à l’entrée d’un restaurant.