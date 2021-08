Plus besoin de colle avec ces faux cils activés par l’eau

Partager







Appliquer des faux cils peut être une expérience assez éprouvante, mais avec ceux-ci, la tâche est simplifiée de beaucoup!

La compagnie Ardell est connue pour ses nombreux modèles de faux cils. Ils furent parmi les premiers à révolutionner le monde des falsies avec leurs cils à bande magnétique!

Leur dernière nouveauté est les Aqua Lashes, des faux cils qui ne nécessitent pas de colle. C’est plutôt la bande qui est infusée d’un adhésif qui s’active à l’eau, une première dans le monde des faux cils!

Voici comment les appliquer:

Retirez les faux cils de la boîte, puis mesurez-les sur votre œil. Coupez l’excédent. Trempez la bande du cil dans de l’eau tiède environ 10 secondes. Appliquez le faux cil à la racine de vos cils, puis pressez-le en place. Attendez que le tout sèche, et le tour est joué! Au moment de les retirer, trempez un coton-tige dans de l’eau, puis appliquez-le sur la bande de cils. Tirez doucement.

Notre verdict? Premièrement, les avantages:

On adore le fait que ces faux cils ne nécessitent pas de colle! Cela simplifie l’application.

La bande est assez épaisse, ce qui donne l'illusion d’un eyeliner.

Offerts en deux modèles, (longs et naturels ou plus courts et volumineux), les Aqua Lashes seront idéals pour une soirée spéciale où vous porterez un maquillage intense.

Finalement, les inconvénients.

Puisque la colle est activée par l’eau, elle sera aussi diluée lors du retrait des faux cils. Ils sont donc à usage unique.

Leur large bande ne se prête pas vraiment à un look de tous les jours.

À 5,50$, ces faux cils pourront vous sauver la vie pour une soirée où vous n’avez pas de colle et avez besoin de finaliser votre look rapidement!

