Un resto-terrasse éphémère hyper coloré à essayer sur Saint-Laurent durant MURAL

Le festival MURAL bat son plein à Montréal présentement. Chaque année, la rue Saint-Laurent se refait une beauté, une murale à la fois, et l’ambiance est toujours des plus festive.

Pour l’occasion, les amoureux d’art, de musique et de gastronomie ne voudront pas manquer l’événement Café Artois Saint-Laurent à MURAL.

La très talentueuse artiste locale, Zoe Gelfant a créé une merveilleuse œuvre située à la zone principale du festival MURAL sur le boulevard Saint-Laurent. Une terrasse colorée et des tables à pique-niques uniques sont au rendez-vous.

Deux restaurateurs émergents, Fugazzi et Tropikal, y seront en résidence pour vous concocter de bons petits plats tout au long du festival.

Ce rendez-vous vise à célébrer le plaisir de manger ensemble, l’art, la musique, la culture et la bonne bouffe.

Une fois votre table réservée, vous pourrez goûter au talent des chefs invités Jérémie Falissard, chef exécutif du populaire restaurant Fugazzi et Jae Anthony, chef du Tropikal. Ils s’engagent à vous préparer un repas 3-services que vous pourrez accompagner d’une délicieuse bière Stella Artois lors de leurs soirées respectives.

Avec une programmation musicale de feu qui comprend Bonne Famille x MURAL, avec DJ sets de Tyleen, Dary, Nana Zen, No Kliché et plus encore, il vous sera impossible de ne pas passer une bonne soirée.

Chaque billet offre accès à l’expérience premium qui comprend l’entrée à la Zone Principale MURAL pour le spectacle principal ainsi que la nourriture et bière sur place. Le repas pour deux comprend deux breuvages Stella Artois, deux entrées, un plat principal à partager, et deux desserts. Les billets sont offerts au coût de 40$.

Les places sont limitées pour cet événement gastronomique exclusif – réservez votre billet dès maintenant! L'événement du 18 août est d'ailleurs complet, alors on vous invite à faire vite!

via Stella Artois

Voici l'horaire des soirées à venir:

18 août - Chef Jérémie Falissard, Fugazzi

21 août - Chef Jérémie Falissard, Fugazzi

22 août - Chef Jae Anthony, Tropikal

Café Artois Saint-Laurent

Zone principale MURAL

3527 Boul. Saint-Laurent, Montréal