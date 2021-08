Étoiles jaunes chez les anti-mesures sanitaires: «un affront direct» aux Québécois de confession juive, tonne Charette

Partager







Le ministre responsable de la Lutte au racisme, Benoit Charette, condamne les actions des militants anti-mesures sanitaires qui ont porté l’étoile jaune dans des manifestations contre le passeport vaccinal. «C’est très, très mal connaître notre histoire», a-t-il lancé mercredi.

«Là, je suis poli, mais disons que j’utiliserais d’autres mots si je n’étais pas en votre présence cet après-midi», a poursuivi l’élu caquiste.

Joël Lemay / Agence QMI Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte au racisme

Les «étoiles juives», utilisées à profusion par les autorités nazies pour identifier les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, ont récemment refait leur apparition dans des manifestations anti-passeport vaccinal au Québec.

Déjà présentes dans l’important rassemblement de dimanche à Montréal, elles se comptaient aussi par dizaines devant un gym de Laval où est testé le passeport vaccinal, mardi. D'ailleurs, l’un des leaders de la manifestation a affirmé qu’elles étaient «là pour rester».

«C’est très, très mal connaître notre histoire que de faire quelque lien que ce soit entre les assauts répétés et organisés qu’ont subis les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et les efforts de protection de la population qu’on met de l’avant depuis une année et demie», a martelé M. Charette, visiblement irrité, aux abords de l’Assemblée nationale mercredi.

«C’est un affront direct pour nos concitoyens de confession juive.» - Benoit Charette

L’élu de la Coalition avenir Québec invite ceux qui arborent l’étoile de David à s’informer sur les horreurs de l’Holocauste. Mardi, le Musée de l'Holocauste de Montréal leur avait proposé de visiter son établissement afin d’en apprendre plus sur cette période de l’Histoire.

Des croix gammées sur des pancartes électorales

Benoit Charette s’inquiète de la multiplication des actes antisémites au Québec. L’apparition de croix gammées sur les pancartes électorales de deux députés fédéraux de confession juive a elle aussi été accueillie avec «dégoût» par l’élu provincial.

«C’est inqualifiable en 2021», a-t-il signifié.

«Lorsqu’il est question d’antisémitisme, aucune manifestation n’est banale, a poursuivi le ministre. On doit les condamner de manière vigoureuse.»