Le Musée de l'Holocauste Montréal remet les pendules à l’heure quant à l’utilisation de l’étoile jaune par les opposants au passeport vaccinal

Le musée qui commémore la Shoah à Montréal a tenu à rappeler quelques importants pans de l’histoire du XXe siècle aux opposants au vaccin contre la COVID-19.

Depuis quelques temps, les opposants aux mesures sanitaires (et plus particulièrement au passeport vaccinal) aiment s’affubler d’une étoile jaune censée signifier qu’ils sont les victimes d’un gouvernement dictatorial (selon eux) qui les veut les isoler, les mettre à l’écart.

À l’époque de la Seconde Guerre mondiale, l’étoile jaune était en effet un dispositif par lequel les Nazis pouvaient facilement identifier les Juifs pour mieux les discriminer, voire les éliminer.



Pour les personnes ayant connu les horreurs de l’Holocauste, pour leurs proches et pour toutes les personnes possédant ne serait-ce qu’une once de jugement, l’association entre l’Allemagne nazie et la situation sanitaire actuelle est non seulement exagérée, elle est carrément frauduleuse.



Sur Twitter, le Musée de l'Holocauste Montréal a fait connaître sa position, qui est sans équivoque.

«Les comparaisons entre les passeports vaccinaux et les étoiles jaunes, référence à l’étoile de David, sont offensantes, inexactes et tentent de banaliser l'histoire douloureuse de l'Holocauste», peut-on lire dans le premier gazouillis d’une série de trois.

(1/3) Les comparaisons entre les passeports vaccinaux et les étoiles jaunes, référence à l’étoile de David, sont offensantes, inexactes et tentent de banaliser l'histoire douloureuse de l'Holocauste. #PasseportVaccinal — Musée Holocauste MTL (@MuseeHolocauste) August 18, 2021



On rappelle ensuite, dans le deuxième, à quoi servait l’étoile jaune: «Ce symbole a permis aux nazis de cibler, persécuter et assassiner des millions de Juifs.»

(2/3) Cette étoile a été portée de force par George Ehrman pendant l'Holocauste. Les Juifs âgés de six ans et + vivant sous le régime nazi devaient porter ce badge en guise d'identification. Ce symbole a permis aux nazis de cibler, persécuteret assassiner des millions de Juifs. pic.twitter.com/t59ZbRZrAd — Musée Holocauste MTL (@MuseeHolocauste) August 18, 2021

Dans le troisième, on invite les personnes qui pourraient avoir une connaissance limitée de l’Histoire à s’informer davantage en consultant la page «“L'étoile jaune” de George Ehrman» sur le site web du Musée.

(3/3) Ces insignes ont notamment facilité la persécution des Juifs en les identifiant lors des arrestations massives et des déportations. L'étoile jaune est devenue un symbole de l’Holocauste et de la discrimination envers les Juifs. Apprenez-en plus: https://t.co/ehykxHzKqP — Musée Holocauste MTL (@MuseeHolocauste) August 18, 2021



Le message à ceux qui portent l’étoile jaune pour protester contre les mesures du gouvernement Legault est clair: cessez de vous victimiser. Vous êtes dans le champ.

