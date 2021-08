Le nouvel aperçu de Pokémon Legends: Arceus est incroyable [VIDÉO]

Partager







La diffusion Pokémon Presents de ce matin offrait de nouveaux détails sur plusieurs titres et mises à jour à venir, mais le nouvel aperçu en profondeur du jeu Pokémon Legends: Arceus a vraiment volé le show.

Nouvelle bande-annonce Pokémon Legends: Arceus

Pokémon Legends: Arceus se déroulera dans la région d'Hisui, où les humains et Pokémon vivent encore séparément. GameFreak a montré les magnifiques paysages open-world où les joueurs devront s'aventurer afin de compiler le tout premier Pokédex de la région. C'est un aperçu nettement supérieur aux images des présentations précédentes.

YouTube / GameFreak / The Pokémon Company

GameFreak a aussi présenté des créatures qui vont se promener dans la région d'Hisui, dont une version Hisui de Growlithe, ainsi qu'un Braviary. Il y aura même de nouvelles créatures, dont Wyrdeer, un cerf glorieux, et Basculegion, un poisson assez menaçant. Il sera même possible de monter à dos de certaines créatures pour se promener, autant sur terre que dans l'eau et le ciel.

YouTube / GameFreak / The Pokémon Company Basculegion et Wyrdeer

Le système de combat sera familier, mais légèrement différent des autres titres de la série. Suffit de lancer une Poké Ball près d'une créature sauvage et la bataille va commencer. Votre Pokémon pourra choisir deux différentes stratégies de combat: agile, ou strong (forte), qui ont leurs avantages et désavantages. Les créatures que vous allez croiser auront aussi un niveau d'affiché, alors vous saurez si vous avez une chance contre eux.

Prenant en considération le genre open-world du jeu, Arceus vous permettra d'approcher des créatures de façon furtive, et même de lancer une Poké Ball pour l'attraper sans combat.

Avec ses créatures sauvages, ses paysages inconnus et sa liberté d'exploration, Pokémon Legends: Arceus rappelle étrangement l'ambiance du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Malgré son village principal habité par des humains, Hisui est un vaste territoire inexploré que vous allez découvrir principalement seul, avec vos Pokémon.

YouTube / GameFreak / The Pokémon Company La carte de la région Hisui

Votre mission principale n'est pas seulement de remplir le Pokédex, mais aussi de faire de la recherche sur les créatures pour votre équipe scientifique, la Galaxy Expedition Team. Lors de vos expéditions, vous allez devoir remplir des fiches de caractéristiques sur chaque créature que vous attrapez.

YouTube / GameFreak / The Pokémon Company

Les événements se déroulent dans un passé lointain avant que la région Hisui ne devienne Sinnoh, alors vous risquez de reconnaître plusieurs créatures si vous avez joué à Pokémon Diamond et Pearl. Selon les images d'aujourd'hui, les Pokémon de départ seront Rowlet (Alola), Oshawott (Unova) et Cyndaquil (Johto), qui sont déjà bien connus des fans de la franchise.

YouTube / GameFreak / The Pokémon Company Cyndaquil, Rowlet et Oshawott

L'aventure de Pokémon Legends: Arceus débute le 28 janvier sur la Nintendo Switch et les précommandes seront lancées aujourd'hui. Pour voir la présentation complète, c'est par ici!