Vers la fin du plastique à usage unique dans les commerces et les restaurants de Montréal

Partager







Montréal interdira la distribution de sacs de plastique de toute épaisseur dans les commerces de détail et les restaurants de la métropole à partir du 1er septembre 2022.

• À lire aussi: Un plan de 885 millions $ pour électrifier les transports à Montréal

• À lire aussi: Réchauffement climatique: quels impacts au Québec?

La Ville interdira également la distribution de certains articles de plastique à usage unique, dont les contenants de livraison en polystyrène, les barquettes pour légumes et fruits en plastique non recyclable ou en polystyrène ou encore les ustensiles de plastique. Cette interdiction-ci prendra effet à compter du 1er mars 2023.

Photo Gabriel Beauchemin/24 heures Ces articles de plastique à usage unique seront interdits.

C'est ce qu'a annoncé la mairesse Valérie Plante lors d'un point de presse tenu mercredi matin.

«Aujourd’hui, ce qu’on annonce, c’est le règlement le plus ambitieux d’interdiction des plastiques à usage unique en Amérique du Nord, a indiqué d’emblée la mairesse. Et pourquoi une telle mesure, pourquoi on interdit le plastique à usage unique? Parce que c’est nécessaire, c’est la chose à faire. L’alarme, elle sonne, le rapport du GIEC nous l’a dit et on le sait, que ces gestes-là doivent être posés.»

Photo Gabriel Beauchemin/24 heures La mairesse de Montréal, Valérie Plante

Un délai de 18 mois sera accordé avant l’application du nouveau règlement interdisant la distribution de certains articles de plastique à usage unique, pour permettre aux commerçants et aux restaurateurs de s’adapter et d’écouler leurs stocks.

Certains articles ne sont pas visés, par exemple les barquettes servant à emballer la viande ou le poisson, tout comme les produits emballés à l’extérieur d’un établissement, comme les poivrons, qui arrivent parfois en magasin en paquets de deux ou trois.

Les entreprises qui contreviendraient au règlement s’exposeront à des amendes pouvant aller de 400 à 2000$. En cas de récidive, l’amende pourrait monter jusqu’à 4000$.

Fin des sacs en plastique

La distribution de tous les sacs d’emplettes en plastique, qu'ils soient dégradables ou non dégradables, sera également interdite dans les commerces de détail et les restaurants de la métropole, et ce, peu importe leur épaisseur.

«Aujourd’hui, fini le plastique à usage unique, cap sur le zéro déchet d’ici 2030», a renchéri la mairesse Plante.

L’interdiction prendra effet à partir du 1er septembre 2022.

Les sacs d’emplettes réutilisables ou en papier ne sont pas visés, ni les sacs d’emballage servant à transporter des fruits, des légumes, de la viande ou des aliments préparés jusqu’à la caisse d’un commerce de détail pour éviter le contact direct entre deux articles.

Un pas à la fois

Pour le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, ces nouvelles mesures représentent une réelle avancée, même si beaucoup de travail reste à faire.

«Nous sommes quand même très satisfaits que la Ville adopte un règlement visant le bannissement des plastiques à usage unique, souligne d’abord Karel Ménard. C’est sûr qu’on aimerait voir d’autres matières, d’autres produits [s’ajouter], mais je crois que c’est juste un premier pas.»

Photo Gabriel Beauchemin/24 heures Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets

«Ce qui me dérange beaucoup dans le plastique à usage unique, c’est l’expression "à usage unique", poursuit-il. Ce n’est pas tant le plastique, le problème, que l’usage unique. Donc, ça aurait été bien de voir aussi le règlement s’étendre à tout ce qui est à usage unique, à tout ce qui est jetable. Si on remplace des pailles en plastique par des pailles en carton, elles ne seront pas plus recyclables, donc, on n’est pas plus avancé. Mais on fait un pas dans la bonne direction, et ça peut mettre de la pression sur d’autres paliers de gouvernement et faire boule de neige.»

L’opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal a également réagi à l’annonce.

«Une chance que les élections municipales approchent pour inciter l’administration Plante à passer à l’action: ça fait trois ans qu’Ensemble Montréal la talonne à ce sujet, notamment avec le dépôt d’une motion en mai 2018 pour que Montréal adopte une stratégie de réduction du plastique sur son territoire, a indiqué par courriel le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement, Francesco Miele. Notre formation politique peut se féliciter d’avoir poussé l’administration à faire cette annonce aujourd’hui.»