Séisme en Haïti: quand le cauchemar de 2010 refait surface

Le 14 août au matin, le sud-ouest d’Haïti a tremblé. Le pays a enregistré un séisme de 7,2 sur l’échelle de Richter, en plus de nombreuses répliques de moindre envergure tout au long de la journée. Les mauvais souvenirs du 12 janvier 2010 ont alors refait surface dans la tête de ceux qui ont survécu à la catastrophe.

Les deux séismes sont bien différents, mais le cauchemar demeure le même. Voir son pays trembler à nouveau a fait renaître le traumatisme qui, il y a un peu plus de 10 ans, s’est ancré chez plusieurs Haïtiens, dont Roselor Derosier.

«Ma femme a été sous les décombres le 12 janvier 2010. Elle y a échappé de justesse en se sauvant du bâtiment dans lequel elle se trouvait», relate son mari, Jérôme Jean-Hugues, médecin à Port-au-Prince.

Lorsque leur maison a tremblé, samedi dernier, Roselor Derosier a été prise de panique, a ajouté M. Jean-Hugues. Et elle n’était pas la seule. «Toute personne qui s'est échappée du séisme du 12 janvier 2010 ressent la même chose. Elles se rappellent ce qu’elles ont vécu.» Heureusement, le scénario ne s’est pas répété cette fois.

Une tempête tropicale en plus

N’étant pas habitués aux camps de fortune, les habitants de la région où le séisme a frappé n’étaient pas préparés à ce genre d’événement. Et la tempête tropicale Grace n’offre d’ailleurs aucun répit aux Haïtiens, explique M. Jean-Hugues. «Les gens sont dans la rue. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur maison, à cause des fissures et des maisons détruites. Un malheur ne vient pas seul.»

AFP Des habitants des Cayes fabriquent des abris de fortune en prévision du passage de la tempête tropicale Grace.

La tempête tropicale a amené des pluies torrentielles et des vents violents au pays, avant de poursuivre sa route vers le Mexique. Le poids de la pluie menaçait aussi les bâtiments fissurés par les secousses.

Le chaos politique s’ajoute

S’il semble que le malheur s’acharne sur Haïti, le chaos politique au pays n’est rien pour améliorer la situation. L’assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier, complique la gouvernance.

Trois jours avant le tremblement de terre, l’administration électorale avait d'ailleurs repoussé au 7 novembre le premier tour de l’élection présidentielle, d’abord prévu pour septembre. Le premier tour serait combiné aux élections législatives et au référendum constitutionnel. Le second tour des scrutins présidentiel et législatif se déroulerait le 23 janvier 2022, en même temps que les élections municipales et locales.

Cependant Jérôme Jean-Hugues ne croit pas que le scrutin aura lieu.

«Moi qui suis médecin, il y a certains endroits où je ne peux pas aller consulter des malades, à cause des kidnappings. Comment va-t-on faire pour faire campagne ou même pour aller voter? Qui plus est, quel que soit le résultat de l’élection, il va être contesté. Pourquoi, alors, dépenser des millions pour une élection qui va s’avérer une galère et qui n’aboutira peut-être pas?» questionne-t-il.

