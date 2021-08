Une malédiction? Comment expliquer les catastrophes qui se succèdent en Haïti?

Partager







Haïti est victime d’une malédiction: cette phrase, on l'a souvent entendue depuis samedi, après qu’un puissant – et meurtrier – séisme de magnitude 7,2 eut frappé l’île des Antilles.

Après le séisme de 2010, les ouragans et, plus récemment, l’assassinat du président Jovenel Moïse, a-t-on raison d’affirmer qu’Haïti subit une malédiction? Pas tout à fait, selon des experts.

AFP

Gilles Rivard, ex-ambassadeur du Canada en Haïti (2008-2010) et chercheur à l’Institut d’études internationales de Montréal, parle plutôt d’une combinaison de facteurs qui relèvent très peu des Haïtiens eux-mêmes.

«C’est un pays qui fait face à un concours de circonstances avec lequel la population a peu de choses à voir et qui souffre encore des conséquences», dit-il.

Haïti ruiné par la France

Le début de cette histoire n’est pas connu de tous: la France a pris des mains des colons espagnols dans les années 1600 le territoire aujourd’hui connu comme Haïti pour y installer des habitants de l’Afrique, réduits en esclavage.

Pour obtenir son indépendance en 1804, Haïti a dû payer à la France une dette qui équivaut aujourd’hui à plusieurs milliards de dollars. Cette dette, qu’Haïti a traînée jusqu’au milieu du XXe siècle, a freiné le développement du pays, qui est aujourd’hui le plus pauvre en Amérique.

En 1825, soit plus de 20 ans après avoir gagné son indépendance, Haïti a dû accepter de payer l’indemnité à la France, indique Christiane Pelchat, également chercheuse à l’Institut d’études internationales de Montréal et présidente de l’orphelinat Serge-Marcil en Haïti.

«Ce sont les Français et les puissances internationales qui en ont profité pour imposer une dette tellement astronomique que le pays n’a fait que rembourser [cette] dette aux colons français pendant des années», regrette Mme Pelchat.

Malgré le poids économique qu’a pu représenter cet affranchissement, Mme Pelchat juge que «l’indépendance comme telle, c’est une très, très grande victoire pour les Haïtiens et les Haïtiennes».

AFP

Les États-Unis ont aussi occupé Haïti à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Jusqu’en 1934, les Américains y ont contrôlé les douanes et les finances, en plus de limiter la liberté d’expression sur l’île. Autre frein, donc, au développement de la république.

Un contexte géographique indéniable

Le séisme du week-end dernier est la dernière grande catastrophe naturelle à avoir frappé Haïti. Ce n’est pas un hasard si l’île est si fréquemment touchée par des ouragans et des tremblements de terre. Son emplacement géographique y est pour beaucoup.

«Haïti est situé sur une route d’ouragans et de failles sismiques», explique M. Rivard. Le pays, qui borde la mer des Caraïbes, se trouve en effet à la jonction de différentes plaques tectoniques, et les tremblements de terre y sont donc plus probables.

En 2010, un séisme de magnitude 7,2 dont l’épicentre était situé dans la capitale Port-au-Prince tuait plus de 230 000 Haïtiens, en plus d’en blesser plus de 220 000 autres. Plus de 10 ans après ce désastre, le pays tentait encore de se remettre sur pied.

AFP En 2010, un séisme de magnitude 7,2 dont l’épicentre était situé dans la capitale Port-au-Prince tuait plus de 230 000 Haïtiens.

Le manque de normes gouvernementales en matière de construction des bâtiments rend les séismes plus meurtriers en Haïti. Comme le souligne le média haïtien Le National, si le gouvernement encadrait davantage l'industrie de la construction, les bâtiments résisteraient mieux aux catastrophes naturelles.

Les ouragans sont également nombreux à passer par Haïti. En 2016, l’ouragan Matthews, avec ses vents dépassant 230 km/h, ravageait le sud-ouest de l'île, faisant plus de 500 morts et 400 blessés.

AFP En 2016, l’ouragan Matthews ravageait le sud-ouest de l'île.

Alors que de nombreux bâtiments ont été détruits par le séisme, Haïti est balayée par la tempête tropicale Grace.

Des maladies dévastatrices

Des maladies ont aussi grandement perturbé le développement d'Haïti, à commencer par le sida, qui, dès le début des années 1980, a fait des ravages dans le pays. À cette époque, des scientifiques avançaient même, à tort, que la maladie pouvait avoir émergé sur l'île, raconte M. Rivard.

«Haïti a été taxé d’être le berceau du sida, affirme-t-il. Il est évident que ç'a nui considérablement à l’économie du pays. C’est épouvantable, ce que ça a créé, comme problème, même [s'il] a été prouvé qu’ils n'ont absolument rien à voir là-dedans.»

Ce n’est pas tout. Après le tremblement de terre de 2010, le pays a été frappé par une épidémie de choléra. La maladie aurait été amenée par des Casques bleus des Nations unies, déployés en Haïti à la suite du séisme, selon M. Rivard. La contamination serait due à une mauvaise évacuation des matières fécales.

QMI Après le tremblement de terre de 2010, le pays a été frappé par une épidémie de choléra.

Le choléra, c’est une maladie qui peut «affecter de manière foudroyante» si on n’est pas en santé, indique M. Rivard. Dans un pays où l'accès aux soins de santé n’est pas optimal, la maladie a fait des ravages.

Des ONG qui aident, sauf que...

On entend souvent dire qu’Haïti est la «république des ONG», en raison du grand nombre d’organismes qui y sont installés.

Les deux spécialistes sont catégoriques: les organisations non gouvernementales (ONG) internationales jouent un rôle essentiel en Haïti. Après les catastrophes naturelles, les organismes d’assistance humanitaire ont permis de «sauver des centaines de milliers de vies», insiste M. Rivard.

Or, l'aide internationale n’est pas toujours optimale et les résultats, eux, sont mitigés.

«Le problème est quand les ONG décident d’elles-mêmes des plans pour régler les problèmes [sans se concerter avec le gouvernement haïtien]», déplore Mme Pelchat. Elle souligne néanmoins le bon travail d’ONG québécoises, comme Oxfam Québec et le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI), qui œuvrent en collaboration avec les autorités haïtiennes.

Les organismes d’aide dans le développement à long terme doivent davantage se préoccuper de la «durabilité du développement» de leurs projets et travailler de concert avec les autorités haïtiennes, soutient-il. Selon lui, la «pérennité des opérations» doit être prise en compte lorsqu’une ONG met en place un nouveau projet.

Les lacunes, notamment en matière de pérennité, peuvent s’expliquer par la «structure gouvernementale faible» et sa défaillance à «demander des comptes» aux ONG en place, insiste-t-il.