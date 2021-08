Les Haïtiens ne sont pas résilients, ils sont courageux

Partager







BILLET - Dimanche matin. Je décroche le combiné. C’est ma tatie, sa voix est faible. Elle s’inquiète pour notre famille, à Jérémie, pas loin de l’épicentre du séisme qui a secoué Haïti la veille. C’est là que je me suis dit, lorsqu’on est d’origine haïtienne et qu’on se préoccupe du sort de la terre de nos ancêtres, il faut avoir le cœur solide. Vraiment solide.

Le tremblement de terre meurtrier en 2010 à Port-au-Prince, ma ville natale, avait paralysé tous les Haïtiens du monde.

Je me souviens du visage crispé de ma mère, morte d’inquiétude. De la façon dont on arrêtait de respirer chaque fois que le téléphone sonnait.

Je me souviens des larmes de ma tante, qui avait su que son fils avait péri sous les briques et qu’elle ne pouvait pas organiser ni même assister à son enterrement. Mon cousin a été jeté dans les fosses communes avec les autres morts.

Résilience VS courage

Quand une autre catastrophe du genre se reproduit, je déteste qu’on utilise le mot «résilient» pour décrire le peuple haïtien.

La résilience, c’est la capacité d’une personne à résister aux traumatismes, pour retrouver un certain équilibre ou un semblant de vie normale. Mais dans ce pays appauvri par la corruption, où les catastrophes naturelles détruisent tout, où le président se fait assassiner et les kidnappings sont monnaie courante, il n’y a pas de retour à la «vie normale» après un tremblement de terre.

C’est pour ça que je préfère le mot «courage».

Être Haïtien, c’est avoir le courage de continuer à vivre, contre vents et marées. C’est aussi le courage de continuer à aimer cette perle des Antilles malgré les abîmes. C’est le courage de se retrousser les manches pour aider autrui.

Les héros haïtiens

Port-au-Prince. Mardi matin. Stéphanie Douyon, a accepté de discuter avec moi au téléphone par WhatsApp.

Elle n’est pas secouriste, ni membre d’une équipe de l’ONU ou de la Croix-Rouge. Elle est propriétaire de Catch Agency, une agence de relations publiques et de marketing digital. Rien à voir avec l’aide humanitaire, elle est une simple citoyenne haïtienne.

Et pourtant.

«Je pars demain matin très tôt dans le Grand Sud. On va distribuer différents kits alimentaires. On se préoccupe des zones éloignées qui n’ont pas de ressources. Avec notre équipe, on fera plusieurs stops», me raconte-t-elle en direct d’un stationnement bruyant où des camions sont en train d’être remplis de chargements de nourriture.

«Tu sais, comme relationniste, je participe au rayonnement de la culture haïtienne, mais lorsque je constate que c’est le temps d’aider mes frères et sœurs, je me dois d’être disponible», dit-elle.

Je lui pose la question qui me brûle les lèvres : «N’as-tu pas peur de traverser la fameuse route qui passe par Martissan et qui mène vers le Sud?»

Celle-ci est sillonnée par les gangs de rues. Des enlèvements, des pillages et des meurtres y surviennent souvent.

Stéphanie me répond : «On n’a pas peur, on a pris des mesures de sécurité. Oui, c’est vrai, les gens pillent les camions, mais on a la foi en Dieu. N’oublions pas : que tu sois un bandit ou pas, tu restes un Haïtien. Ces personnes doivent avoir aussi des frères et sœurs ou de la famille qui ont besoin d’aide d’urgence. Qu’importe ce qui va se passer, on va arriver au Sud», assure-t-elle.

Si ce n’est pas du courage ça... Dites-moi pour l’amour du bon Dieu ce que c’est.

J’aurais aimé être «une vraie Haïtienne»

Ces derniers jours, je suivais de près les réseaux sociaux, les journaux et chaînes locales de télévision... Et je me sentais vraiment impuissante, d’une façon qui poignarde ma conscience.

Dans ma vie de privilégiée, c’est con, mais je n’avais pas l’impression d’être une véritable Haïtienne. Et c’est le cas : je suis Canado-haïtienne. Je ne pourrai jamais comprendre ce que vivent véritablement mes compatriotes.

J’ai donc posé la question ultime à Stéphanie : «Comment puis-je aider? Comment puis-je véritablement mettre la main à la pâte?»

«La diaspora doit se regrouper. Que vous soyez de Montréal ou d’Ottawa. Ensemble, vous pouvez organiser une collecte d’articles durables, comme des tentes, des fournitures médicales, du matériel pour construire des abris. On s’occupe de l’urgence, mais on aura besoin de reconstruire.»

Et je vais le faire parce qu’on nous a toujours appris à nous, les Haïtiens, que l’union fait la force.

Si vous voulez contribuer, c'est aussi possible de le faire avec des dons monétaires. Project Medishare, qui offre des soins de santé en Haïti depuis 26 ans, est un bon exemple d'organisme à aider.