René-Charles Angélil pleure la perte d'un être cher

Il y a quelques jours, René-Charles Angélil, assez discret sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, a publié une bien triste nouvelle sur Instagram.

Le jeune homme, âgé de 20 ans, a fait savoir qu’il traversait une période difficile. Un de ses amis est décédé.



«Parti bien trop tôt. Repose en paix mon pote», a-t-il écrit à propos de Ronin Pusch, un jeune joueur de hockey qui a, entre autres, joué pour les Revelstoke Grizzlies, une équipe de calibre Junior B de la Colombie-Britannique.



La publication du fils aîné de Céline Dion a fait la manchette sur une multitude de sites Internet, qui ont aussi rappelé que René-Charles se consacrait maintenant à sa carrière dans la chanson. On peut d’ailleurs entendre quelques-unes de ses compositions sur Spotify et Apple Music en tapant dans le moteur de recherche «RC Angelil».

