Une maison de ville tout simplement parfaite à vendre dans Villeray pour 799 000$

Cette maison de ville construite en 1963 cache son âge à merveille en raison de son aspect épuré et minimaliste.

En effet, la maison est rénovée en entier. La maison de 1728 pieds carrés s’étale sur deux étages et possède au rez-de-chaussée des plafonds de 10 pieds de hauteur qui donnent une véritable impression de grandeur.

Alexandre Parent du Studio Point de vue

Avec deux entrées indépendantes privées et une sublime aire ouverte lumineuse et spacieuse, les futurs propriétaires auront un superbe terrain de jeu pour recevoir la famille et les amis.

Alexandre Parent du Studio Point de vue

La cuisine est moderne dans son ensemble et dotée d'un magnifique comptoir en quartz. Vous remarquerez le joli robinet remplisseur mural au-dessus de la cuisinière et le comptoir-lunch qui ajoutent du caractère à l’espace.

Un adorable bureau est d'ailleurs aménagé au rez-de-chaussée, ainsi qu'une salle d'eau.

Alexandre Parent du Studio Point de vue

Des planchers en béton poli chauffant font le charme du sous-sol, où l'on trouve trois chambres à coucher. La chambre principale est spacieuse et possède un walk-in.

Alexandre Parent du Studio Point de vue

Une entrée indépendante donne accès à un espace adjacent à la ruelle. Un petit espace pouvant accueillir une voiture est d’ailleurs disponible.

Alexandre Parent du Studio Point de vue

La maison se trouve à quelques pas de l’école Saint-Gabriel-Lalemant, de nombreux parcs et de tous les services qui font vibrer le quartier Villeray.

Cette vaste maison parfaitement rénovée est à vendre par Yanick E. Sarrazin, de RE/MAX, pour la somme de 799 000$.

