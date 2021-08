5 crémeries de Montréal à essayer d'ici la fin de l'été

Partager







Il n’y a rien de mieux que de conclure une chaude journée d’été à la crémerie. Toutefois, il faut se dépêcher d'en profiter avant le last call.

En effet, avant que la saison estivale tire sa révérence, on vous invite à essayer des crémeries qui valent le détour à Montréal.

Avec des propositions complètement uniques, ces crémeries se démarquent et ne nous donnent envie que d’y retourner.

Il est donc essentiel d'ajouter ces endroits à votre bucket list de fin d’été.

Voici 5 crémeries de Montréal à essayer à tout prix avant la fin de l’été:

Ce secret bien gardé de Montréal propose des saveurs uniques de crème glacée twist toutes les semaines. Des saveurs comme creamsicle, sésame noir et fruits de la passion ou feuilles de pandan, noix de coco et sorbet goyave promettent de vous épater.

1274, boul. de Maisonneuve E, Montréal

Cette nouvelle crémerie située à deux pas du parc Lafontaine propose un menu ultrafunky qui sort de l'ordinaire. Des pattes de yéti enrobées de chocolat et de bonbons aux flotteurs ornés de barbe à papa, il est impossible de ne pas avoir de fun quand on se rend à cette amusante crémerie.

1351, rue Rachel E, Montréal

Pour plusieurs, Pile ou glace propose la meilleure gelato à Montréal. La recette de gelato de l’endroit provient d’une recette familiale italienne. Plus de 30 saveurs sont offertes, toutes absolument délicieuses.

7084, rue Saint-Laurent, Montréal

1210, rue Fleury E, Montréal

Le paradis de la crème glacée végane se trouve au Hoche Glacé. Avec une sublime vue sur le Stade olympique, cette sympathique crémerie possède un menu varié capable de satisfaire tous les types de dents sucrées. Avant la fin de l’été, passez y faire un tour.

2225, avenue Bennett, Montréal

Dans St-Henri, ce petit comptoir-crémerie attire une foule tous les soirs. On vous encourage cependant à braver la file et à essayer leurs délicieuses glaces. Leurs crèmes glacées sont confectionnées avec de vrais fruits, et vous ne voulez pas passer à côté de leur saveur à la fraise de l’île d’Orléans ni de celle aux bleuets du Saguenay. Les nouvelles saveurs sont annoncées tous les jours à 17h. C’est hallucinant comme c’est bon.

4609, rue Notre Dame O, Montréal