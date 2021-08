5 «in» et 5 «out» de la décoration pour l’automne 2021

Partager







Si vous avez envie de redonner de l'éclat à votre intérieur, Silo 57 vous donne coup de pouce pour l’inspiration. Cet automne, les matières se veulent naturelles et réconfortantes et nous délaissons le gris pour des couleurs neutres plus chaudes.

Voici les tendances à adopter, mais aussi celles à oublier pour la décoration de votre logis.

IN

1. IN – Les rondeurs

Après plusieurs années où les lignes droites étaient en l’avant-scène, elles se font maintenant remplacées par les rondeurs qui sont associées à la douceur, la détente et au confort. Cette tendance avait connu un fort engouement dans les années 70 et cet automne, elle est renouvelée en se reflétant par des meubles aux coins arrondis, des luminaires très sphériques et des carpettes rondes.

2. IN – Le rotin

Les matériaux naturels ont la cote depuis quelques années et la popularité du rotin est loin de s’essouffler. Le rotin s’invite à l’intérieur de la maison avec une élégance racée et une capacité de se fondre dans toutes les pièces. On l’aime naturel ou teinté en créant une ambiance bohème ou rétro. À intégrer à petites doses pour ne pas ajouter de la lourdeur au décor.

3. IN – Le beige et ses dérivés

Le gris est bel et bien derrière nous. La transition vers le beige et les couleurs plus terreuses est commencée depuis plusieurs mois. Cette saison, le beige prend toute son ampleur et on le retrouve autant pour les accessoires que pour la peinture. Un décor riche et enveloppant assuré.

4. IN – Les papiers peints

Parfois graphiques, tantôt colorés et autrefois discrets, les papiers peints donnent du caractère à toutes les pièces. Certains l’utilisent comme tête de lit ou pour délimiter un espace en particulier.

5. IN – Les textures

Les textures sont partout. Pour un look cocooning assuré, on enduit nos murs de peinture à la chaux, de bois, de pierre et de papier peint. Du côté de la déco, on veut plus de coussins, de douces jetées et de carpettes bien moelleuses. Tissage, lainage, lin et soie sont les bienvenues.

OUT

1. OUT – Les hottes cheminées

Les hottes cheminées perdent de leur attrait dans les designs contemporains cet automne. De plus, dans les cuisines, les électroménagers et même les hottes sont camouflés derrière les armoires. Ceci permet de conserver le style épuré et unifié de la pièce.

2. OUT – Le faux

Les matériaux qui tentent d’imiter un produit naturel sont définitivement dépassés. Par exemple, on oublie les papiers peints qui imitent la brique ou la pierre. Aussi à éviter, des matières qui ont l’air en plastique, par exemple, les fausses plantes.

3. OUT – Les thématiques

Les thématiques sont complètement « out » et ne traversent pas très bien les années, car les espaces deviennent encombrés de multiples accessoires aucunement épurés et qui contribuent à la sensation de lourdeur de la pièce. Optez plutôt pour un décor intemporel. L’équilibre est la clé pour un intérieur harmonieux.

4. OUT – Les agencements

Cet automne, on s’amuse à créer des mélanges surprenants de couleurs, de motifs et de styles. Ainsi, il faut éviter de répéter en surdose une couleur, qui finira alors par perdre tout son punch.

5. OUT – Les cadres à motifs animaliers

Les toiles avec des motifs d’animaux (vaches, bœufs, chevaux, etc.) tendent à disparaitre. Le côté quétaine de ces bêtes poilues sur les murs est à éviter à tout prix. Ces cadres ont été détrônés par des accessoires muraux plus naturels et intemporels.

