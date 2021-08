H&M sort une collection inspirée par «Sex Education» parfaite pour l’automne

Partager







On adore la série Sex Education pour son humour, sa diversité, sa franchise et, il faut l’avouer, ses looks mode inspirants!

• À lire aussi: «Sex Education» saison 3: Voyez la première bande-annonce

Heureusement pour nous, H&M a lancé une collection en collaboration avec l’émission britannique.

La gamme comporte certains morceaux directement tirés de l’uniforme de Moordale, l’école fictive où les personnages étudient dans la série.

Courtoisie

Ensemble de jogging, 25$ pour le pantalon et 15$ pour le T-shirt

Par exemple, le varsity jacket aux couleurs officielles de l’école est pratiquement identique à celui porté par Jackson dans l’émission.

Courtoisie

Veste de style Varsity, 60$

Plusieurs morceaux sont plutôt inspirés par les thèmes de la série, dont la prise de pouvoir des femmes, l'amour de soi et la transparence.

Courtoisie

Crop top, 15$

Chandails à manches longues, 35$

La mini-collection contient 12 vêtements et 4 accessoires, tous conçus à partir de matériaux recyclés ou provenant de sources durables.

Elle sera lancée dans les magasins H&M à partir du 19 août, puis sera disponible en ligne à partir du 26 août.

Que ce soit pour la rentrée scolaire, vos looks automnaux ou simplement pour écouter la saison 3 de Sex Education qui sort le 17 septembre, cette collection est parfaite!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s