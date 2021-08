Item Beauty par Addison Rae est ENFIN disponible chez Sephora Canada

Partager







Bonne nouvelle pour les fans de maquillage et d’Addison Rae: la marque beauté de la star de TikTok est enfin arrivée au Canada!

Il va sans dire que la carrière d’Addison Rae est en feu. En plus de ses dizaines de millions d’abonnés sur TikTok, la jeune femme a obtenu son premier rôle au cinéma et a lancé sa propre marque de maquillage en août 2020.

Voilà qu’un an plus tard, Item Beauty fait son entrée chez Sephora Canada, et c’est enfin notre chance de mettre la main sur ces produits efficaces et abordables!

Item Beauty est une gamme «clean», donc tous les produits sont composés d’ingrédients naturels et non nocifs pour la peau. La marque est aussi végane et sans cruauté.

Voici donc nos 5 produits coup de cœur à vous procurer dès maintenant!

Cela ne fait pas si longtemps que ce mascara est sur le marché, mais il se retrouve déjà dans tous les tops des meilleurs mascaras disponibles. Il apportera de la longueur à vos cils et sa formule nourrissante aide à les rendre plus forts. De plus, il ne coule pas, ne fait pas de grumeaux et est hydratant!

Fans de gloss très brillants, le Lip Quip est pour vous! Disponible en 4 teintes, ce gloss est aussi un traitement pour les lèvres puisqu’il contient du beurre de karité hydratant et de l’huile d’amande nourrissante. Sa formule ne colle pas sur les lèvres, donc dites adieu aux cheveux qui adhèrent à vos lèvres.

Ce spray permet de préparer la peau, mais aussi de fixer le maquillage et de se rafraîchir durant la journée. Il contient de l’aloès et de la Centella asiatica (surnommée l’herbe du tigre) pour hydrater et calmer la peau. On retrouve aussi de l’eau de rose et de la lavande pour tonifier le visage!

Ce cache-cernes léger permet d’avoir une couvrance moyenne à complète, sans jamais ajouter de texture au visage. Il est illuminateur et fond dans la peau de façon invisible. De plus, il est disponible en 20 teintes différentes, donc chaque personne trouvera son compte!

Disponible en 4 teintes différentes (Addison utilise medium brown) ce crayon précis permet de remplir et définir les sourcils. La petite brosse incluse dans le crayon permet de diffuser le produit ou brosser les sourcils vers le haut pour un look naturel. Pour plus de tenue, vaporisez un peu de spray One Hit sur la brosse avant de l’utiliser. Addison l’utilise aussi pour deux autres applications: un eyeliner brun naturel, ou encore pour des fausses taches de rousseur!

Magasinez le reste de la gamme juste ici.

