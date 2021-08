Les 5 plus beaux looks du cocktail d'ouverture du Festival Mode & Design à Montréal

Partager







Dress to express - c'est l'expression qui résume le mieux l'ambiance qu'on a observée au cocktail d'ouverture du Festival Mode & Design qui se tenait jeudi soir à Montréal. Voici les 5 tenues qui ont le plus retenu notre attention.

• À lire aussi: Festival Mode & Design: Voici quand vous pourrez voir vos influenceuses préférées

Les BFF mix & match

Photo Anne-Lovely Etienne Marilyne Bertrand et Alicia Moffet

Marilyne Bertrand, fondatrice de la ligne de sacs à main slow fashion Bertrand La Ligne, et la chanteuse et créatrice de contenu Alicia Moffet ont opté pour des pièces aux tons pastel (lilas et vert) et ont perfectionné leurs looks avec des sacs à main Bertrand La Ligne.

Leur vision de la mode? Faire place à l'imagination, s'amuser -- et respecter l'environnement en recyclant les matériaux.

• À lire aussi: Les influenceurs afghans disparaissent des réseaux sociaux

Le roi du bijou

Photo Anne-Lovely Etienne Olivier Thior

Le mannequin Olivier Thior avait beau avoir opté pour un ton ensemble monochrome noir, il faisait tourner toutes les têtes avec son collier de l'entreprise artisanale africaine Signaar.

Sa vision de la mode? Une occasion de découvrir des créateurs talentueux, dont plusieurs proviennent de l'Afrique.

• À lire aussi: Livia Martin sort une collection de bijoux

La sirène Myrai

Photo Anne-Lovely Etienne Myrai Lavoie

Myrai Lavoie, directrice artistique chez Pascal Labelle, portait une robe de ce designer, agencée avec une perruque et une couronne. L'ensemble lui donnait l'air d'une sirène.

Sa vision de la mode? Un moyen de s'évader et de donner la chance à de jeunes créateurs de croire en leurs rêves.

• À lire aussi: Ces stars ramènent le jean taille basse et on ne sait pas quoi en penser

Un imperméable sur mesure

Photo Anne-Lovely Etienne Hugues Bergevin

Le styliste Hugues Bergevin s'est de son côté confectionné un imperméable sur mesure pour braver les intempéries de Dame Nature.

Sa vision de la mode : une façon de s’évader, une vision et une recherche de ce qui se passe dans sa tête.

• À lire aussi: La marque québécoise Horace sort des accessoires «funky» tout droit sortis des années 2000

Le hair wrap en vedette

Photo Anne-Lovely Etienne Cristal Han

Cristal Han, chanteuse et entrepreneure dans le monde de la coiffure, s'est confectionné l'accessoire de mode ultime pour le Festival : un hair wrap hydrofuge aux couleurs vives pour protéger ses boucles de la pluie. On adore aussi son sac Fendi.

Sa vision de la mode : une façon de s’exprimer et de montrer qui on est à travers nos histoires et nos origines.

• À lire aussi: Les cheveux «fluffy» des années 90 sont la tendance du moment

• À lire aussi: 10 coiffures rapides pour aller à l’école lors des matins pressés